韓國童軍大露營｜民青局歡迎童軍成員返港　會續與總會緊密溝通

早前傳出數以百計參加者中暑的韓國「第25屆世界童軍大露營」，因颱風卡努或直撲當地提早結束，香港童軍總會代表團部份成員今早（9日）提早返抵香港。民政及青年事務局稱，歡迎香港童軍總會成員返港，該局會與香港童軍總會繼續保持緊密溝通，亦了解香港童軍總會已採取適切措施，保障留在韓國參與世界童軍組織舉辦餘下活動的成員安全。



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首批在韓國參加大露營的香港童軍今早坐韓亞航空航班返港，有家長到機場接機，並手持「歡迎童軍回家」、「WELL DONE, You Survived（做得好，你活下來了）」橫幅。

民政及青年事務局下午稱，知悉成員今日已陸續返抵香港，而因應香港童軍總會提早返港的決定，該局隨即透過聯絡香港童軍總會、入境事務處和相關航空公司，讓總會的成員順利返港。就此，民青局向所有相關部門及機構致謝，包括國家駐光州總領事館為成員提供前往機場的交通安排。

民青局又指，由於颱風卡努正逐步移向韓國及預計當地天氣有機會迅速惡化，該局會與香港童軍總會繼續保持緊密溝通，亦了解香港童軍總會已採取適切措施，保障留在韓國參與世界童軍組織舉辦餘下活動的成員安全。

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▼8月8日 在韓國參加大露營的香港童軍在營地準備離開▼

