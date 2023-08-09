韓國童軍大露營｜190人返港　中暑童軍憶營地惡劣　與父擁抱同哭

韓國世界童軍大露營歷經數百人中暑、最終因颱風卡怒提早結束。香港童軍總會代表團約460多名童軍成員今（9日）起陸續返港，今早11時許約170人率先抵港，另有20人下午到港，其餘仍逗留當地大部分為領袖代表，童軍代表指不多於10名香港團成員期間不適須往營內診所或醫院。

高同學到港後即激動落淚，與接機父親緊緊擁抱，指過程太艱辛、環境太惡劣，曾中暑兩度入住營內醫院，見到父親落淚亦忍不住同哭:「好掛住佢。」



+ 3

首批回港童軍今早11時許抵港，有童軍到埗後不禁歡呼，與同行朋友合照留念。有人不忘韓國痛苦，在現場大叫:「我要食韓燒」。另有童軍即場在機場為同伴唱生日歌慶生；也有不少童軍訴說過去幾日如蜘蛛、蚊蟲共宿，洗澡及廁所環境惡劣等。不少童軍表示，今早於當地時間8時許航班，但凌晨12時許已要到達機場，須在機場「瞓地板」候機。

中暑入住營地醫院 想念家人盼早歸

16歲的高同學步出禁區，目堵前來接機的父親後，不禁淚如雨下，與接機父親緊緊擁抱。她稱十分想念家人，每日也收到家人電話，令她歸心似箭:「見到佢喊，我都忍唔住想喊。」她表示，現場環境又曬又熱較辛苦，離開時須走一段遠路才能上車，「好辛苦，見到好多人好攰，好多人入咗營內醫院，因為中暑同被蟲咬……我入咗兩次營地醫院，因為中暑。」

高同學稱今次是最辛苦最深刻的露營，但卻是一個好體驗，「學到堅持囉，因為好多嘢我哋成team行動，唔係話攰就要停，要堅持但又唔好死撐」。她又指因熱浪襲韓國，很多安排不斷變化，有太多未知變數，只能聽領袖指揮。高爸爸則指女兒「曬到一噠噠」，聽到她中暑消息時感擔心，「請假都要接佢」。

+ 8

今凌晨1時「瞓機場」 等早機返港

有童軍則批評安排混亂，稱凌晨約1時「瞓機場」到8時才上機，也不理解港方為何不參與當地其他行程而要提早回港。其中阿正表示，營地「周圍都係垃圾，污糟到不得了，去另一度沖涼先有少少暖水，我終於返到香港！」但他稱會再參加同類活動，因今次在當地見到其他國家的童軍，及認識當地文化，又總結今次行程:「OK啦，可以improve（改善）但OK啦。」

周同學、方同學、梁同學及蘇同學4名童軍「歷劫歸來」，不忘營地惡劣環境。其中梁同學表示，現場一度氣溫高達攝氏38度，「吹過嚟啲風都30幾度」，當地蟲患問題嚴重，「衣食住行陪伴你都係蜘蛛同蚊」。他們更說，在營地聽得最多是警報及119救護車的聲音，浴室衞生惡劣：「全部都係蟲同泥沙」，形容：「好羡慕英國，佢哋遲嚟早走。」他們又批評安排有很大改善空間，如要提早到機場「瞓地板」等。

香港童軍總會助理香港總監（國際）伍頴珊（右）表示，今早約有170多人返港，主要為成員及分團領袖，另有一批約20人下午返港。（梁鵬威攝）

餘下200多名領袖下周返港

香港童軍總會助理香港總監（國際）伍頴珊表示，今早約有170多人返港，主要為成員及分團領袖，另有一批約20人下午返港，餘下200多人大部份為領袖，會在本月13至15日返港。她稱一開始知悉多人中暑、英美代表提早撤出，但考慮香港同來自亞熱帶地區，幾日已適應炎熱、亦玩得頗開心，故未有撤出，「都理解歐美會難受啲」。她指其後因颱風來襲，擔心營地水襲才提早結束行程，大會亦安排了120多個地點，安置共3萬名參加者。

不多於10名團員在當地不適

她說，只接獲不多於10名香港團成員身體不適須入住營內醫院或診所，全部不需送離營區，主要有輕微中暑。她指受颱風影響，考慮成員安全，故決定提早回港，亦明白成員「瞓機場」辛苦，但因昨日全營「大遷徙」，難以預約旅遊巴到機場，故為可成功上機，不能太晚到機場，「啱啱出到嚟都好精神，雖然捱過咗幾日，但都ok啦。」

伍續稱，不少小朋友期待大露營的K-Pop演唱會，故對提早返港感可惜，會在網上收看。她又說雖然營內環境不佳，但大會已有改善，例如派雪條等。