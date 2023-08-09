韓國童軍大露營｜家長持「You Survived 」卡接機　批大會失預算

早前傳出有數以百計參加者中暑的韓國「第25屆世界童軍大露營」，結果因颱風卡努或直撲當地要提早結束，香港童軍總會代表團約460多名童軍成員陸續從全羅北道營地撤離，今早（9日）提早坐韓亞航空航班回港。



有家長今早11時抵機場，手持「WELL DONE, You Survived（做得好，你活下來了）」的橫幅接機，其中羅女士17歲兒子參加今次大露營，稱現場沖涼環境惡劣，但兒子心情樂觀，認為大會今次失預算，「佢舉辦咁大型盛事應該要有啲Plan two，唔至於有啲小朋友唔舒服又提前返嚟……真係好曬，曬到成身黑哂。」



首批在韓國參加大露營的香港童軍今早坐韓亞航空航班返港，料早上11時許抵港，有家長今早11時已到機場接機，並手持「歡迎童軍回家」、「WELL DONE, You Survived（做得好，你活下來了）」的橫幅，迎接童軍返港。

另一家長羅女士，今早11時手持親手繪製的「歡迎1805童軍回家」的橫幅。羅女士稱，17歲兒子參加今次大露營，一開始很「心酸」、很擔心，現場洗澡環境惡劣，幸兒子較樂觀，亦指去營地時已無下雨，故未受蚊蟲患害，但兒子曬得很黑。

她稱大會之後安排他們入住車廠，該處環境較佳認為可以多留，又稱大會有改善空間，「有失咗預算，佢舉辦咁大型盛事應該要有啲Plan two，唔至於有啲小朋友唔舒服又提前返嚟，唔係由小朋友係惡劣環境瞓咁多晚，真係好曬，曬到成身黑晒。」

另一家長鄭太，其14歲兒子亦參加今次露營，她稱感謝領隊一直與家長溝通，認為大會有改善空間，「家長希望可stay耐少少…..家長可能突然要請假，但明白已盡量安排。」她稱兒子雖有被蚊蟲叮咬，廁所亦不夠，但童軍露營正正是要訓練其應變能力，又指兒子無不開心，「睇相全部人都好enjoy」。

▼8月8日 在韓國參加大露營的香港童軍在營地準備離開▼

