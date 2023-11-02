林卓廷告何君堯誹謗　何擬審訊播有關林涉刑事案影片　林稱或反對

2019年721事件後，立法會議員何君堯事在Facebook發布影片講述事件。而時任民主黨立法會議員林卓廷則控告何誹謗，指相關影片令人誤認為林煽動「元朗襲擊事件」。案件今(2日)在聆訊官席前處理，庭上提及何要求審訊時，播放一段有關林被控妨礙司法公正的片段。林質疑影片與本案無關，林最後稱或待審訊時才要求處理。此外，聆案官指示案件排期審訊，預計需時10天。



原告為林卓廷，被告為何君堯。

聆案官今處理案件時指，其中一項尚未處理的議題，為是否應從何的文件中，刪去一條影片。聆案官透露，該片涉及「屯門事件」，片長約半分鐘。代表林卓廷的律師卻認為片段與是次誹謗無關，認為應把影片刪除，何的代表卻反對。聆案官關注應現在處理，還是待審訊時才處理。林的律師最後未要求刪走，但稱或會在審訊時提出。

據悉，該影片為林卓廷被控妨礙司法公正案的影片。該案發生於2019年7月6日，即在721事件前。林被指和其他人要求一名男子，刪除拍到「七一」示威者的照片。林經審訊後被裁定罪名不成立。

此外，庭上亦透露，林和何料分別需時約4和5天，整個審訊約需時10天。聆案官最終指示案件將排期審訊，並會在審訊前進行預審。

案件編號：HCA2127/2019