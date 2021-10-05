拉丁舞導師抽脂亡　美容業批規管杯水車薪　促定義醫學美容

拉丁舞女導師李嘉瑩7年前到美容中心接受抽脂手術後去世，負責手術的女西醫關孝孜誤殺罪成昨（4日）被判入獄6年，事件再次揭露醫學美容的規管問題。香港美容業總會創會主席葉世雄今早（5日）於港台節目批評，政府至今未清楚定義醫學美容，只是單純將醫學及美容區分，未能解決現有問題，而且部分程序本身難以完全界定，形容現時所謂規管只是杯水車薪。



▼女死者李嘉瑩及案發經過▼



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應先承認醫學美容存在 葉世雄：政府唔能夠唔面對

李嘉瑩個案發生後，政府推出《私營醫療機構條例》，日間醫療中心須領牌才可做抽脂等程序；同時要由醫生出任醫務行政總監，須承擔法律責任。葉世雄今在港台節目《千禧年代》表示，相關規管只是杯水車薪，政府至今一直未定義醫學美容，認為應先承認其存在：「政府唔能夠唔面對有呢件事。」他舉例稱，不少人注射肉毒桿菌素減皺紋，本身難以區分屬於醫學抑或美容，當中涉醫療程序，認為現時將兩者二分法未能解決問題。

美容業建議以牌照認證方式釐訂處理療程資格

葉世雄又稱，應該以能力界定誰人有資格負責一些程序，而非單以身份，例如醫護人員亦有不同類別，並非每人都有能力使用激光療程。他認為，可考慮以授課及牌照認證等方式，以決定誰人有資格負責若干程序。

醫學會會長蔡堅稱判刑有清晰警示作用

醫學會會長蔡堅在同一節目稱，今次判刑對業界發出清晰的警告信號，並指抽脂手術確有一定風險，過往有部分醫學美容事故，亦同樣發生於在美容院寫字樓所做的手術，認為在醫院以外進行手術風險會增加，做法值得商榷。

▼案中主要證人供詞▼

