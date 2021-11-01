醫學美容｜醫生紙現未做療程　事主憂涉虛假文書被當「呃保險」

本港醫學美容市場蓬勃，但隨時誤墮陷阱。有市民購入「脫疣」療程，並在頸部完成，不過醫生卻在申索保險的醫生報告寫上腹部、胸口等亦已「脫疣」。協助事主的民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，若事主持有該份「不正確」的文件申索保險，可能會被視為「呃保險」，或涉及使用虛假文書的罪行，已經向醫務委員會投訴涉事醫生。



袁海文質疑涉事醫生違反醫委會專業守則。（朱海棋攝）

Y小姐（化名）今年9月30日到銅鑼灣一間大型醫療中心打算「脫疣」，購入總值20,400元療程，當日完成頸部「脫疣」，但醫生卻在申索保險醫生報告的「病人接受手術的主要原因」，寫上頸部、臉部、胸部及腹部有疣。她擔心會影響申索保險，並向袁海文求助，至今她並無向涉事醫生及診所查詢。

袁海文引述醫委會「醫生專業守則」（守則）第26條，「醫生發出的報告及證明書如保險索償表格.....內容必須具備毋庸置疑的真確性」，批評涉事醫生的醫療報告造假，「我睇唔到呢張點樣做到毋庸置疑，仲有好大距離，無做過變咗有做過」，相信Y小姐若持有關報告申索保險，可能被當作「呃保險」，觸犯使用虛假文書的罪行。

至於醫生將未進行療程寫上報告的原因，袁海文表示，涉事醫療集團以「『脫疣』可申索保險」作招徠，估計醫生可能希望增加消費者信心，令他們覺得可以完全取回款項。袁海文已向醫委會作出投訴。

Y小姐批評該集團「脫疣」地方只是普通美容房間，根本不是「醫院級手術室」。（受訪者提供）

另外，Y小姐亦有兩項質疑。第一為涉事集團疑發「陰陽單」，醫生簽發單據後，同集團的美容公司亦提供非醫療的美容療程，包括「脫癦」等。袁海文批評，醫生為集團謀取生意，「唔係事主真係需要去做」，醫生守則列明提供醫療服務時，醫生要以病人最佳利益出發，而守則18條亦規範，當醫生與其他機構有財務關係時，要確保機構無違反守則，否則應終止雙方關係，批評涉事醫生因為商業利益犧牲專業操守。

另一項質疑為，Y小姐因社交平台廣告，留意到涉事集團強調「脫疣」時會在「醫院級手術室」進行，廣告中的手術室裝修美輪美奐，但到場是只是一個空間狹小的普通地方，質疑不符《商品說明條例》，明日（2日）會跟海關會面。

Y小姐尚餘13,600元療程未用，她表示療程有效期為明年9月底前，但現時已經對該集團失去信心，暫未思考申請退錢手續。