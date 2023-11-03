留日女生在社交媒體發煽動言論　官稱罪責具持續性　判囚2個月

撰文：劉安琪
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留學日本的本地女生，涉嫌在2018年起持續在Facebook及Instagram等社交媒體發布煽動言論，她今年回港換身份證時被捕。她早前承認作出煽動意圖的作為罪，今（3日）在西九龍法院判刑。總裁判官蘇惠德指，雖然帖文欠缺原創性，流於口號性質，但其罪責具持續性，非局限於上傳的一瞬間，指其帖文有機會使無知的人潛移默化被煽動，判她入獄2個月。

女被告袁靜婷（23歲，學生），承認作出一項或多項煽動意圖的作為，指她於2018年9月7日至2023年3月8日期間，在Facebook和Instagram發布，提供陳述、相片及圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及香港政府，或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑，促致改變香港依法制訂的事項；及慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告袁靜婷在西九龍法院認煽動罪，被判入獄2個月。(資料圖片)

庭上透露，被告於2018年10月起到日本流學，在東京的日本大學就讀法學院的政治及經濟科二年級。

蘇官判刑指，涉案控罪具前瞻和預防性，判刑的首要考慮為阻嚇性。被告以互聯網發佈貼文，具相當延續性和永久性。她的Facebook和Instagram 分別有473和657人追蹤，人數雖不算多，但其中13則帖文是在Facebook公開發佈，公眾人士均可閱覽。其中一則包含日文，使香港境內能讀日文的人都可以接觸到。

蘇官接受被告的帖文欠缺原創性，流於口號性，沒有使用激進言辭引起激烈的討論，且4年間發佈13則帖文的頻率不算高。但被告的罪責具持續性，非局限於上傳的一瞬間，期間她有權刪除卻未有這樣做，認為其帖文有機會使無知的人潛而默化被煽動，有引致以不法手段實踐主張的風險，遂判被告入獄2個月

案情涉及13則帖文，內容包括「我是香港人，我主張香港獨立」、「中共未滅，何以為家」、「這個恐怖組織共產黨」、「香港獨立 唯一出路」。被告今年2月24日回港，她於3月8日被捕，她警誡下稱只曾在2019年及今年，因暑假及換身份證而短暫回港。

案件編號：WKCC2602/2023

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