留日女生FB及IG發布煽動言論　回港換身份證被捕　認煽動罪候判

留學日本的本地女生，涉嫌在2018年起持續在Facebook及Instagram等社交媒體發布煽動言論，她今年回港換身份證時被捕，並被國安處落案控告煽動罪，案件今（26日）在西九龍法院再提訊，被告承認控罪，求情稱其帳戶追隨者不多，讚好數目亦不算多，重犯機會不高。裁判官把案押後至11月3日下午判刑，期間被告准保釋。



女被告袁靜婷，23歲，學生，承認一項作出一項或多項煽動意圖的作為，指她於2018年9月7日至2023年3月8日期間，在Facebook和Instagram發布，提供及/或持續提供陳述、相片及/或圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

女被告袁靜婷在西九龍法院認煽動罪。(資料圖片)

案情涉及13個帖文

案情涉及13則帖文，內容包括「我是香港人，我主張香港獨立」、「中共未滅，何以為家」、「這個恐怖組織共產黨」、「香港獨立 唯一出路」。被告今年2月24日回港，她於3月8日被捕，她警誡下稱只曾在2019年及今年，因暑假及換身份證而短暫回港。

求情指帳戶追隨者不多

庭上透露被告在內地出生，3歲來港，2018年到日本升學，修讀政治經濟。她的代表律師情指涉案的貼文中，每則平均只有約兩個留言，及約22個讚好，數目相對低，兩個帳戶追隨者亦不多，被告已有悔意，重犯機會不高，冀法庭考慮判處緩刑。

案件編號：WKCC 2602/2023