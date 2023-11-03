女悅醫美︱感染膿腫分枝桿菌增至15人　另一美容中心渼生堂同涉案

女悅醫美（GALS GLAM CLINIC）5名顧客接受消脂注射後疑膿腫分枝桿菌感染。衞生署衞生防護中心今晚（3日）表示，現時懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組共涉及15名女子。



除了GALS GLAM BEAUTY外，其姊妹公司GALS GLAM及渼生堂亦同樣涉案。衞生防護中心呼籲曾光顧有關處所，以及經Instagram「90s__beautygirls」、「galsglam.beauty」及「beauty_hklady」賬號聯絡並接受相關注射及懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。



促曾透過3個IG帳戶光顧注射服務者需求醫或聯絡防護中心

衞生署衞生防護中心表示，現時懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組共涉及15名女子。根據最新調查發現，中心呼籲曾光顧以下處所或經以下Instagram賬號聯絡並接受相關注射及懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。

涉案處所名稱：

1: GALS GLAM BEAUTY（公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」）

地址：荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓

2: GALS GLAM (公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」)

地址：荔枝角永康街18號永康中心4樓

3: 渼生堂 CHING'S BEAUTY（公司註冊名稱為「CHING'S BEAUTY LIMITED」）

地址：荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓



有關IG account：

1:「90s__beautygirls」

2:「galsglam.beauty」

3: 「beauty_hklady」



荔枝角GALS GLAM BEAUTY位於共享辦公室 上月已搬走

《香港01》記者今日（3日）下午曾到位於荔枝角安泰工業大廈的「渼生堂」視察，美容中心未有營業，透過玻璃可看到裡面烏燈黑火，有約三間獨立房間，店內有不少美容產品。

記者亦曾往荔枝角青山道合興工業大廈GALS GLAM BEAUTY地址視察，該處為一個共享辦公室，內有約20間工作室，在門口對講機撥打GALS GLAM BEAUTY所在工作室，但無人接聽。

記者其後進入共享辦公室內視察，GALS GLAM BEAUTY工作室已停業，門牌被拆卸，透過玻璃看到工作室內空無一物，只有裝修工具等。附近工作室職員稱，因租約期等原因，包括GALS GLAM BEAUTY在內多個工作室已於上月陸續搬離該處，並指日前見到有警員上門調查。

中心聯絡7女顧額有同樣徵狀 3人致電熱線稱有病徵

衞生防護中心續指，除了昨日（2日）公布所涉及的五人外，中心已透過個案追蹤聯絡了另外七名年齡介乎23至37歲的女士，她們曾到「女悅醫美」／「GALS GLAM BEAUTY 」／「GALS GLAM」位於荔枝角的兩個處所接受聲稱消脂注射服務，她們於接受注射後出現皮疹、硬塊或膿腫，全部病人情況穩定。

中心已就相關個案設立查詢熱線2125 2372。截至今日下午3時，中心共接獲七宗查詢，三名年齡介乎25至32歲的女士表示曾接受相關注射服務後出現相關病徵。

中心再次呼籲曾於以上三個處所接受注射的人士，如出現皮膚紅腫、皮疹、化膿、或硬塊等病徵，應立即求醫及致電熱線。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。

衞生署重申，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。