熊貓國際電影節突取消放映周冠威等人作品　解釋影片質素欠理想

「熊貓國際電影節」原定於今晚（3日）於尖沙咀 K11 Art House 放映「他們的短篇作品 2」，當中包括何爵天、周冠威等10位導演共9部短片作品，惟主辦方於上月尾以部份影片放映質素欠理想為由，取消今晚及18日晚上的放映。不過，有觀眾於今晚到場後才得知放映取得，對未收到通知感到不滿。



「他們的短篇作品 2」電影海報

熊貓國際電影郵Facebook截圖

主辦方10.26在FB公布取消放映 影迷抵步始知悉

「熊貓國際電影節」原定於今晚（3日）於尖沙咀 K11 Art House 放映「他們的短篇作品 2」，當中包括《正義迴廊》導演何爵天、《幻愛》導演周冠威等10位來自香港、新加坡、台灣及澳門等地的導演，合共9部短片作唁，惟主辦方於上月尾（26日）以部份影片放映質素欠理想為由，取消今晚及18日晚上的放映，有觀眾於今晚到場後才得知放映取得，對未收到通知感到不滿。

HK Movie截圖

周冠威、何爵天、孔慶輝原定出席放映交流會

「他們的短篇作品 2」中選映香港、新加坡、台灣及澳門10位導演合共9部短片作品，當中包括何爵天的作品《不義》、陳子謙的《花之戀》、孔慶輝的《撞牆》、巫俊鋒的《疫》及周冠威的《念》，何爵天、孔慶輝和周冠威原定亦將出席放映，跟觀眾交流。

MCL院線公布，購買受影響場次之客人，可於10月26日起30日內親臨購票之戲院票房，憑票尾辦理退款。經網頁／應用程式 ／自動售票機購買受影響場次之客人，會安排信用卡自動退款，退款手續需時8至10星期。