張國榮9月12日67歲冥壽　文化博物館安排免費電影放映和音樂表演

9月12日（星期二）為張國榮67歲冥壽，原定當日例行休館的香港文化博物館決定不閉館，將於當日上午10時至下午6時開放「繼續寵愛・張國榮紀念展」及館內其他展覽，更安排免費放映《戀戰沖繩》和《東邪西毒：終極版》，當天亦設音樂表演。



▼3月28日 「繼續寵愛・張國榮紀念展」預展▼



+ 44

免費放映《戀戰沖繩》和《東邪西毒：終極版》

香港文化博物館取消9月12日休館，以便作出特別開放安排，讓歌迷懷緬這位一代巨星。博物館將於當日上午10時至下午6時開放「繼續寵愛・張國榮紀念展」及館內其他展覽。除此之外，博物館一樓劇院將在上午11時以及下午3時分別免費放映《戀戰沖繩》和《東邪西毒：終極版》。觀眾可於活動開始前15分鐘排隊入場，名額有限，先到先得，額滿即止。

另外，上午11時半及下午2時半於大堂舉行兩場免費音樂表演，屆時會由本地年輕街頭音樂人，為市民獻唱張國榮的大熱作品及香港樂壇不同年代的流行歌曲。

另外，由康樂及文化事務署主辦的「香港流行文化節2023︰樂在博物館」於9月的4個星期日下午2時在博物館大堂舉行免費音樂表演，由本地年輕街頭音樂人和團隊演唱香港流行歌曲。節目不設門票及座位。

▼「繼續寵愛・張國榮紀念展」精選展品▼



+ 8

「繼續寵愛・張國榮紀念展」展出61組珍貴展品

生前患有抑鬱症的張國榮2003年4月1日愚人節當日，在中環文華東方酒店墮樓身亡。他憑着過人才華及獨特風格，成為香港其中一位最具影響力的巨星，他的無數歌、影、視經典作品，見證了上世紀八、九十年代香港樂壇及影壇百花齊放的發展階段。

現正於香港文化博物館舉行的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，展出61組珍貴展品，包括張國榮四套演唱會服飾，部分唱片包括《為妳鍾情》黑膠唱片（白色版）、《Stand Up》黑膠唱片（紫色版），歌影視獎項如一九八四年十大勁歌金曲獎《Monica》獎座、第14屆香港電影金像獎最佳電影歌曲《追》獎座和四台聯頒音樂大獎大碟獎《Untitled》獎座。