同運會｜宗教人士到場抗議　10警戒備　參加者：與其抗議不如加入

同樂運動會（Gay Games）今日（4日）在香港開幕，假伊利沙伯體育館舉行，大會今早（4日）於中環海濱公園舉行愛滋病紀念掛被活動，參舆者於掛被上簽署並寫下悼詞，紀念愛滋病逝世的人士。中環海濱碼頭今早有兩名宗教人士擺街站抗議，在場有十多及警員及4輛警車戒備。對於有人抗議同運會舉行，有海外運動員表示，「與其在外面抗議，不如來加入享受樂趣」。



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十多名警察戒備

同運會今早在中環海濱公園，設愛滋病紀念掛被活動，期間宣讀因愛滋病逝世人士的姓名，參舆者可於掛被上簽署並寫下悼詞。有參與者互相擁抱、抹淚。活動開始前，會場外停泊4輛警車，至少有十多名警察巡邏及戒備，包括衝鋒隊、機動部隊及便衣警察。

來自澳洲西部、30歲的運動員Nigel Stewart出席紀念活動，他認為紀念所有「前人」是非常重要及很感人，並向那些遭受痛苦的人表達敬意。他表示，今年首次參與同運會，並第一次參與麻將項目。對於有人抗議同運會，他表示：「與其在外面抗議，不如來加入享受樂趣。」

另一位海外運動員Devane Sharma亦有出席紀念儀式。他表示，今年首次參加同運會，參與了10公里跑步項目，「這實際上是我的第一次。所以我很興奮，也是亞洲第一次，非常期待。」對於有指活動違反國安法，他指：「只要我們尊重國家的規則，我們做的事情是合法的。」

位於中環海濱近7號天星小輪碼頭旁邊，警方劃設一個小型示威區，有兩名來自宗教團體人士抗議及派發單張。現場有約5名便衣警員及兩名制服警員維持秩序，期間有一名外國人途經，並握拳伸向女示威者，有警員上前攔截。

反對人士：同性戀與吸食大麻一樣危害健康

抗議人士之一、「耶書亞愛家工程」主席趙佩玉表示，今早8時半開始擺街站直至10時半，約兩個小時。她認為同性戀與吸食大麻、吸煙、賭博一樣會危害健康。她表示，過去曾向梁美芬、李鎮強、邵家輝、何君堯等議員多次遞信請願，「我哋希望上帝嘅真理講返出嚟去幫助更加多人，希望佢哋可以脫離呢的行為。」

另一抗議人士李先生稱，同運會是「糖衣毒藥」，他認為不能分辨自己是男是女屬可悲，「動物都分咗男定女啦，人分唔到男女呢，你又真係幾可悲嘅事幾痛心嘅事。」

同運會開幕儀式將於今日下午3時舉行，根據同運會網頁，今日舉行運動項目包括7人足球、游泳及網球等。