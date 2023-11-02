同樂運動會｜首次亞洲舉辦　周五起共18項賽事　增設麻雀、閃避球

有41年歷史的同樂運動會（Gay Games）周五（3日）在香港舉行，是首次在亞洲舉辦同運會盛事，共設18項體育比賽，新增了麻雀、閃避球等項目。開幕典禮則於周六（4日）假伊利沙伯體育館舉行，同日中環海濱 AIA Vitality 公園亦設愛滋病紀念掛被活動，參與者可於掛被一盧寫下悼詞紀念因愛滋病相關疾病逝世的人士。



+ 3

在港舉行的第11屆同樂運動會以「在多元中團結」為主題，共有18個體育項目，除了羽毛球、游泳、劍擊、武術等，亦設有麻雀、閃避球、龍舟競賽等，為活動增添亞洲色彩。開幕典禮將於本周六（4日）於伊利沙伯體育館舉行，屆時將會舉行升旗及點燃聖火儀式。今年節慶村位處中環海濱 AIA Vitality 公園，同日亦會舉行愛滋病紀念掛被活動。大會為紀念因愛滋病相關疾病逝世的人士，已製作一幅特別掛被，參與者可在掛被上簽署並寫下悼詞。

節慶村於周日（5日）起則會舉辦不同課程及活動，現場設專家對談、大型趣味健身及健體活動、現場音樂演奏、變裝表演、運動展覽、市集。參與者必須登記以參加節慶村的活動及運動項目，登記費用全免，只適用於香港同樂運動會已報名的參與者及支援者提供，先到先得。

香港同樂運動會音樂盛會則會於周日（5日）及周一（6日）於伊利沙伯體育館舉行，屆時來自世界各地的表演者將會帶來聲樂、管弦樂、舞蹈、和表演藝術等演出，包括澳洲變裝藝術家 Courtney Act、跨領域藝術家 Darkwah Kyei-Darkwah、菲律賓歌手JASON DHAKAL 等。

四年一屆的同樂運動會目標是透過體育、藝術和文化活動教育世界各地的民眾，促進人民對 LGBTQ+ 人群互相理解。第11屆同樂運動會（Gay Games 11）原訂於去年11月舉行，後來因為疫情延遲一年，香港為首個取得主辦權的亞洲地區。