同樂運動會屢遭狙擊　大會稱活動無政治目的　多謝葉劉不離不棄

同樂運動會今日（3日）起舉行，活動早前遭多名立法會議員狙擊，選委界議員何君堯更指其為「糖衣毒藥」，指控團體真正目的是推動同性婚姻合法。同樂運動會聯席主席林敏蕙今出席電台節目時指，明白香港是多元社會，重申不會透過同樂運動會作為爭取同性婚姻合法的工具，「我哋由始至終唔係一個政治組織，我哋都無任何嘅政治目的。」



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有41年歷史的同樂運動會（Gay Games）今起在香港舉行，在舉行之前，選委界議員何君堯多次批評同樂運動會是「糖衣毒藥」，指控團體真正目的是推動同性婚姻合法，又懷疑同樂運動會違反國安法等。

同樂運動會聯席主席林敏蕙今出席電台節目《在晴朗的一天出發》時指，明白香港是多元社會，可以有不同意見，重申不會透過同樂運動會作為爭取爭取同性平權，又或是同性婚姻合法的工具，只希望大眾不要標籤同性戀，「我哋由始至終唔係一個政治組織，我哋都無任何嘅政治目的，我哋只係想做一個多元共融嘅藝術文化節目，畀所有人可以行埋一齊開開心心。」

她又澄清，同樂會是香港註冊團體，網站已列明了資金來源，均來自贊助商及參加者的費用，十分公開透明，並估計有約四五成的參加者為外國人。對於行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀因擔任同運會主禮嘉賓而備受批評，她表示，多謝葉劉淑儀在此情況下，仍不離不棄支持同樂會。