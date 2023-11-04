女悅醫美︱多2名女子涉無牌行醫等被捕　消息：至少逾百人曾注射

最少15名女子在美容院「女悅醫美」（Gals Glam Beauty 或 Gals Glam）及「渼生堂」（CHING'S BEAUTY）打消脂針後，懷疑感染膿腫分枝桿菌。警方指，深水埗警區重案組人員周五（3日）在長沙灣區拘捕一名27歲姓林本地女子，涉嫌無牌行醫，及在中區拘捕一名26歲姓歐本地女子，涉嫌協助無牌行醫，她們現正被扣留調查。



消息指，最新被捕二人均為早前被通緝人士，其中一人是27歲美容師，懷疑她曾為顧客注射消脂針，但非註冊醫生，另一人則是一名26歲女子，據悉她管理涉事部份IG帳戶，負責轉介客戶到美容中心進行注射服務。消息又指，最少100人曾接受相關注射療程。



防護中心周五晚促曾透過3個IG帳戶光顧注射服務者求醫

衞生防護中心周五晚（3日）表示，懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組共涉及15名女子，並呼籲曾光顧以下處所或經以下Instagram賬號聯絡並接受相關注射及懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。

涉案處所名稱：

1: GALS GLAM BEAUTY（公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」）

地址：荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓

2: GALS GLAM (公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」)

地址：荔枝角永康街18號永康中心4樓

3: 渼生堂 CHING'S BEAUTY（公司註冊名稱為「CHING'S BEAUTY LIMITED」）

地址：荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓



有關IG account：

1:「90s__beautygirls」

2:「galsglam.beauty」

3: 「beauty_hklady」



累計4人被捕 最少100人曾接受相關注射療程

據了解，除已公布的3個處所，涉事的最少的還有2個處所，5個處所其中4個位於深水埗、另一個位於旺角，消息又指，最少100人曾接受相關注射療程。

27歲被捕美容師疑曾為顧客注射消脂針卻非註冊醫生

警方指，深水埗警區重案組人員昨日在長沙灣區拘捕一名27歲姓林本地女子，涉嫌無牌行醫，及在中區拘捕一名26歲姓歐本地女子，涉嫌協助無牌行醫，她們現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

涉協助無牌行醫被捕26歲女子涉管理部份涉事IG帳戶

消息指，警方最新拘捕多兩名女子，她們均為早前被通緝人士，其中一人是27歲美容師，懷疑她曾為顧客注射消脂針，但非註冊醫生，另一人則是一名26歲女子，據悉她管理部份涉事IG帳戶，負責轉介客戶到美容中心進行注射服務。