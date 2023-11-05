施政報告｜房委會將商討「家有初生」細節　房屋局擬邀房協率先跟

【施政報告2023．生育】新一份《施政報告》谷生育，房委會在公屋和資助出售房屋分別推出「家有初生」，讓有嬰兒的家庭提前一年上樓或優先揀樓。同屬公營機構的房屋協會和市區重建局回覆查詢時指，暫未為有初生嬰兒的家庭，提供優先揀樓，但日後會因應情況，與政府商討銷售安排。房屋局則指，在房委會通過新計劃的細節後，將會通知房協，讓對方考慮推展同類型計劃。



換言之，在資助出售房屋方面，暫時只有房委會可供有初生嬰兒的家庭優先揀樓，以當局未來五年落成近2.5萬伙居屋單位推算，預留予優先類別的單位將涉及近一萬伙。有房委會委員認為，房委會「家有初生」仍是初步計劃，相信在細節落實後，其他公營機構，甚至是私人發展商便會考慮仿傚。



▼施政報告 多項措施鼓勵生育及支持有仔女家庭▼



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《施政報告》建議，房委會推出「家有初生優先選樓計劃」和「家有初生優先配屋計劃」，當中前者會在居屋預留多10%單位，即將優先類別單位增至40%，讓有未滿三歲嬰兒的家庭可優先揀樓；後者則會讓有未滿一歲嬰兒的家庭，在輪候公屋時「打尖」，縮減一年輪候時間。

其他提供資助出售房屋公營機構會否跟隨有關做法？房協回覆查詢時指，暫未有在轄下的出售及出租資助房屋，為家庭成員類別設立優先選樓或配屋安排，但會視乎營運情況，考慮政府因應鼓勵生育而推出的房屋政策，意味房協轄下的公屋和居屋，暫時對有意生育的輪候人士和申請人均「無着數」。

市建局稱會與港府商討 未來首置盤申請資格

市建局指，一直配合政府房屋政策推出「首置」項目，以折扣市價出售單位，滿足部份市民的置業需要，而上月已截止申請的「煥然懿居第三座」，有關銷售工作將會繼續按原訂計劃推進。換言之，市建局暫未在揀樓或申請方面，響應鼓勵生育措施，但當局稱，日後會與政府商討，未來其他「首置」項目的申請資格和執行細節。

房屋局則表示，正籌備「家有初生優先選樓計劃」及「家有初生優先配屋計劃」，包括擬定計劃的具體細節、尋求房委會通過擬議計劃、改良資訊科技系統、修訂有關申請文件以及宣傳等。

當局又指，現已向房協提供兩項「家有初生」計劃的資料，在房委會通過兩項計劃後，將知會房協有關細節，讓對方考慮推展同類型計劃。

▼9月27日 到煥然懿居示範單位參觀的人士不多▼



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未來幾年優先類別配額預料涉近萬伙

房委會為暫時唯一擬推出兩項「家有初生」計劃的機構，翻查房屋局公營房屋預測建屋量，預計未來五年，即2024/25至2028/29年度會落成的公營房屋中，合共有20個居屋項目仍未推售，撇除擬用作安置西環邨重建戶的加惠民道第一期外，相信餘下19個項目均有機會在未來幾年推售，涉2.47萬伙，包括鄰近港鐵宋皇臺站的啟德三個項目、藍田碧雲道兩個項目、樂富聯合道等。

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若房委會通過「家有初生優先選樓計劃」，未來每期推售的居屋將有40%，預留予可優先揀樓的類別，以未來五年合共約有2.47萬個居屋單位落成推算，合共有約9,880個單位，予有初生嬰兒的家庭與「家有長者」申請者競爭。

值得注意的是，政府消息人士指，優先類別申請者均可享「兩粒珠」，換言之，「家有初生」申請人在優先類別未能「中獎」，仍可再與一般家庭和單身申請者競爭。

房協和市建局暫未有計劃跟隨政府，推出鼓勵生育措施，身兼前市建局非執董、房委會資助房屋小組委員會委員的立法會議員陳家珮認為，政府在外界倡議多年後，才決定採納推出鼓勵生育措施的建議，尤其是房屋政策上協助有意生育的家庭，但相關措施仍是新嘗試，社會仍未有太多討論，房委會亦未擬訂相關細節，「始終呢個措施都係比較新穎，相信市建局同房協都會睇住房委會點樣推行，再因應實際執行成效考慮參考。」

她續指，當社會氣氛逐漸形成後，不論是公營機構，甚至是私人發展商亦會考慮參考政府的鼓勵生育措施。

對於外界認為《施政報告》的鼓勵生育措施聚焦在基層，被指是忽略中產家庭的需要，陳家珮認為，市建局和房協的首置盤提供的單位較少，影響的數目並不明顯，加上市建局的首置項目亦超額認購許多倍，相關機構亦要平衡單身和一般家庭的需要，「好難用房委會把尺去度佢哋」，但希望房協和市建局都可研究推出生育優惠。

招國偉：理解市建局未擬跟隨

另一房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉亦表示，房協的資助房屋政策一般與政府方向相近，但仍會保留其銷售方式，過往亦未必會完全複製房委會的安排，可視乎日後房協的觀塘安達臣道項目，會否有新推銷售計劃。

他續指，市建局「煥然懿居第三座」申請數據顯示，其首置項目對單身人較具吸引力，相信與房委會的居屋有不同「客路」，故理解房屋局暫未有計劃建議市建局跟隨，而未來幾年仍未見有其他首置項目落成，相信相關機構日後會再審視情況。