施政報告｜消息：公屋提早上樓一生一次　優先揀居屋一個BB有6次

【施政報告2023．生育】新一份《施政報告》全力「谷生育」，特首李家超今日（25日）宣布，會提出加快新生嬰兒家庭優先「上樓」和「上車」，當中資助房屋將預留一成配額予「家有初生優先選樓計劃」，消息人士指，預料最快會在明年初出爐的「居屋2024」開始生效，家庭申請者的初生嬰兒在今日打後出生，並不足三歲便可優先揀樓，以及在每次攪珠有兩次抽籤機會，換言之，每個綠表家庭的嬰兒可享6次福利，而若有關家庭在三年後再育有嬰兒，便可為此優先揀樓福利「續期」。

至於初生嬰兒提早一年上樓計劃，消息人士指，今日起出生並不足一歲的嬰兒可享此福利，但每個家庭只可提早上樓一次，即「三年抱兩」無法提早兩年「上樓」。



▼施政報告 多項措施鼓勵生育及支持有仔女家庭▼



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《施政報告》亦提出資助出售單位優先安排，房委會將推出「家有初生優先選樓計劃」，增加新生嬰兒家庭成功購買資助出售單位的機會。由明年推出的居屋開始，預留部份單位配額，讓今天或之後有嬰兒出生的家庭抽籤及優先選樓，直至該名子女年滿3歲為止。每次出售居屋及綠置居會額外預留單位總數10%作優先選樓。

政府消息人士指，新措施將於下一期居屋，即「居屋2024」起生效，將會在現時「家有長者優先選樓計劃」中增加10%單位，並變成整體優先揀樓配額，換言之，「家有長者」和「有家初生」會成為同一個配額類別，將會互相競爭。兩個優先組別可先於一般的家庭申請者和一人申請者選購單位。

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消息續指，在最新的居屋2023中，有小朋友的家庭佔整體申請約10%，而有長者家庭則佔約30%，故兩者混合揀樓，相信對整體優先揀樓的配額影響不多。

值得注意的是，消息人士指，即使兩組別在優先揀樓失敗，亦可享第二次抽籤機會，換言之，「家有初生」與「家有長者」一樣，在抽籤時可享「兩粒珠」，但若申請人只在一般家庭組別「中獎」，則須跟一般家庭組別揀樓。

另外，消息人士提到，新措施適用於今日起出生的嬰兒，直至嬰兒滿3歲為止，換言之，綠表申請人每年可在居屋和綠置居享用此福利，即在嬰兒3歲前合共有6次優先揀樓機會，而白表申請人則有3次，認為有一定機會讓相關家庭「上車」；若家庭申請者在「三年抱兩」或有初生嬰兒的家庭亦有同住同者，在每次資助房屋計劃仍只能享用此「福利」一次，而若有關家庭在三年後再有新生嬰兒，「家有初生」計劃則可延長多3年。

申請公屋家庭亦有優先安排，房委會將推出「家有初生優先配屋計劃」，加快新生嬰兒家庭的公屋申請獲編配公屋，今天或之後有嬰兒出生的家庭，可縮減一年輪候時間，明年4月生效。申請公屋家庭亦有優先安排，房委會將推出「家有初生優先配屋計劃」，加快新生嬰兒家庭的公屋申請獲編配公屋，今天或之後有嬰兒出生的家庭，可縮減一年輪候時間，明年4月生效。

消息人士指，合資格申請人在嬰兒出生後，可以將整個輪候組別中被抽起，「打尖」至提早一年，做法與「天倫樂」優先配屋計劃類似，但每個家庭只可享用此計劃一次，即家庭若生多過一個小孩，亦無法再度縮減輪候時間。

被問到有新生嬰兒的家庭「打尖」會否影響到公屋輪候時間，消息人士坦言，對原先已輪候，但未有小孩的家庭「有少少影響」，但強調在現時居屋輪候冊中，擁有不足一歲新生嬰兒的家庭約佔整體4%，形容比例較少，故相信整體上的平均輪候時間未必會有大影響，當局亦強調，難以估算政策出爐後，新生嬰兒家庭佔比的增幅。