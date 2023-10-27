施政報告｜公營房屋未來5年14.1萬伙落成　2027/28年居屋突減三成

新一份施政報告指，預料未來10年公營房屋建屋量為41萬個單位，超額完成約10萬伙。房屋局昨日（26日）公布未來五年公營房屋預測建屋量，房委會和房協合共可提供14.18萬個公營房屋單位，文件首次披露2028/29年度項目的細節，單是房委會已預計有2.66萬伙落成，不論是居屋還是公屋／綠置居均遍布在港、九、新界，是罕見有較多選擇的一個年度。

值得注意的是，2027/28年度的居屋中，有兩個項目延期或「無影」，東涌第23區項目改為公屋／綠置居，令該年度可落成的居居大減近三成，供應減少約2,600伙。



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房委會2027-28年度預計完工的公營房屋項目。（文件截圖）

根據房屋局公布，截至9月底的未來五年公營房屋建屋量預測，當中首四年（即2023/24至2026/27年度）的預測建屋量和項目，未見明顯改動，但到2027/28年度的整體單位供應減少1,100伙。

在2027/28年度預計完工的公屋／綠置居項目中，涉及700個單位的土瓜灣道項目須延遲一個年度才落成，但同時新增葵涌石梨街的項目，涉及1,700伙，而東涌第23區第一期則由居屋改為公屋／綠置居，單位數目維持在500伙。

至於該年度的其他資助房屋方面，荔枝角道373號亦要延後一個年度才有望落成，而北區寶石湖路項目更「失蹤」，加上東涌項目改為公屋／綠置居，三個項目分別可提供300、1,900和500個單位，令該年度整體居屋供應大減2,600伙，跌幅達28%。

房委會2028-29年度預計完工的公營房屋項目。（文件截圖）

當局在文件中，首次披露2028/29年度的公營房屋項目細節，當中整個年度的單位供應將達2.66萬伙，當中公屋／綠置居佔1.99萬伙，項目分布在港、九、新界多區，當中東涌為「大戶」，涉及42區第二期、46區、114區和117區，合共可提供8,800伙，佔該年度整體44.2％；其次則是元朗區，涉及橫洲A號地盤及錦上路4a號地盤第二期，合共提供4,100伙。

至於該年度的居屋方面，合共有6,700個單位，同樣分布在港、九、新界，不過罕有的港島居屋項目「加惠民道第一期」，全數300伙將會用作安置西環邨重建戶，而九龍灣重建項目業安工廠大廈將可提供2,300伙，成為該年度居屋「大戶」。