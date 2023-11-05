調查指教育界對宏觀國策了解程度較低　議員倡為教師提供國情班

施政報告公布成立「愛國主義教育工作小組」，協調政府部門和非政府機構推動國民教育。香港善德基金會調查顯示，本港教育界對於與香港發展較為密切的政策認知程度較高；但對於宏觀的國策，如「十四五規劃」和「建國百年目標」等，了解程度則較低。該會建議教育團體多舉辦以宏觀國家政策為主題的教師專業發展講座以及論壇，政府亦應製作更多相關的學與教資源；立法會教育界議員朱國強則建議為教師提供國情班。



善德基金會於9月5日至10月13日期間，以問卷形式訪問大學、中學、小學、幼稚園等教育界人士，包括校長、副校長、中層主任、教師等，收回有效回應共518份。調查顯示，89%受訪者對國家未來前景整體來說「很有信心」或「有些信心」；74%受訪者對於香港未來前景「很有信心」或「有些信心」；82%受訪者對於國家經濟前景「很有信心」或「有些信心」，81%受訪者對於國家外交前景很有信心或有些信心；對於國家統一的前景，則有71%受訪者表示「很有信心」或「有些信心」。

善德基金會指，96%受訪者表示「很了解」或「有些了解」粵港澳大灣區，其中表示「很了解」的受訪者佔31%；有94%受訪者表示「很了解」或「有些了解」「一帶一路」倡議；至於中國式現代化，則有86%對此「很了解」或「有些了解」。此外，73%受訪者對國家過去五年整體發展感到滿意或很滿意。

善德基金會常務副主席湯修齊表示，調查發現近九成受訪者對於國家未來前景有信心，比率較香港未來前景更高。他相信，結果或與本港近年出生率創新低、適齡學生人數持續下降有關，香港仍需要時間發展成教育樞紐。另外，調查結果反映，本港教育界對於與香港發展較為密切的政策，如粵港澳大灣區、一帶一路等，認知程度相對較高；惟對於宏觀的國策，如「十四五規劃」和「建國百年目標」等，了解程度則較低。

立法會教育界議員朱國強則指，留意到調查顯示本港教育界對於近年國家重大政策論述，未有太深了解，政府需要想辦法改善，日後舉辦講座，需要加入十四五規劃、建國百年目標等內容，以及為教師提供國情班。

善德基金會建議，教育團體應多舉辦以宏觀國家政策為主題的教師專業發展講座以及論壇，加強教育界對宏觀國家政策的認識、了解和認同，協助教師有效推動愛國教育。政府亦應製作更多相關學與教資源，涵蓋國家近年於不同範疇的成就、重要政策論述，以及香港與內地的關係和發展等，以深入淺出的方式，讓教師和學生明白國家和香港的最新發展，從而增加對未來前景的信心。