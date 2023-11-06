立場新聞案｜原定11.15裁決改為陳詞　據悉涉樞密院新案例爭辯

《立場新聞》被指發布煽動刊物，其前總編輯鍾沛權等人及註冊公司被控案件，原定於下周三(15日)裁決，根據司法機構最新資料顯示，當日的裁決改為陳詞。據悉，英國樞密院上月曾就一宗涉及煽動法的案件，就該法相關控罪所需元素行表達了看法。《立場》案的控辯雙方律師，早前曾就有關議題向法庭呈交書面陳詞，料11月15日的聆訊，將改為就該議題的口頭陳述。



兩名被告鍾沛權(左)及林紹桐(右)的案件，其裁決很可能要再次押後。(資料圖片)

3名被告：《立場新聞》的註冊公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、前總編輯鍾沛權（52歲），及署理總編輯林紹桐（34歲），被控一項串謀發布或複製煽動刊物罪。

英國樞密院今年10 月12日，曾就英聯邦國家千里達的一宗案件下判辭，該案是有關一名當地的民權人士，因在清談節目中批評政府，被指違反《煽動法》被捕，但他最終沒有被檢控。然而該民權人士認為《煽動法》的條文模糊，侵害言論自由，就條文提出司法覆核，案件最終交到英國樞密院處理。樞密院最終駁回其上訴，但法官在判辭指出，他們認為《煽動法》的罪行，必須包含煽動暴力或動亂的意圖。

案件編號：DCCC 265/2022