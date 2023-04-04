立場新聞案｜鍾沛權重申媒體非政治平台　不應嚴刑針對媒體及個人

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（3日）在區域法院續。辯方指涉案17 篇指稱煽動文章，只佔《立場》於案發期間總發文量的0.07%，即代表此平台沒有問題的時間為99.99%，鍾重申《立場》非政治平台。法官郭偉健亦問到真理會否越辯越明，鍾說如今資訊泛濫的時代，的確是一個挑戰，但他強調不應以嚴刑峻法針對平台和個別人士，否則容易被當權者用以達成其政治目的。辯方覆問完畢，林將不會自辯，案件押後至6月19至21日作結案陳詞。



有批評國安法也刊官方聲明

提及早前控方將《立場》於2020年7月1日發佈的83篇文章，以顏色分類為對《國安法》持正或負面意見，並要求鍾指出當中哪一篇持有正面意見。代表辯方的資深大律師余若薇今問，何謂「持平」，鍾沛權說「持平」非以數量、篇幅上的對等，只是作為編輯不會作審查、篩選，不論其立場，只要文章具公共性、可自圓其說便可發佈。另雖然《立場》關於《國安法》的評論文章多屬批評，但他們對於官方、建制、中央提出的論點和聲明，均有充分報道。

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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重申立場不具政治主張

余續指，若以《立場》每天刊出45篇報道為計，涉案17篇指稱煽動文章只佔《立場》曾發佈文章總數的0.01%，退一步僅以案發時間的總數為計也只佔0.07%，即代表此平台沒有問題的時間為99.99%，提問鍾是否明白控方為何指《立場》是政治平台。鍾則指《立場》只是媒體、新聞機構，一直堅持其在創刊辭提及的普世價值，但沒有具體政治主張。

曾應警要求將5文章下架

余另指，《立場》於前年6月27日下架3萬多篇文章，警方之後又調查了兩年，於12月29日到《立場》搜查，《立場》即日應警方要求下架涉案其中5篇文章。余續指，假設當時警方稱只要下架了該5篇文章，《立場》便可以「逃過呢一劫」繼續營運，他們會否願意。鍾謂：「我估計我啲同事一定好想繼續落去。」鍾之後一度沉默並笑言：「喺好夢幻嘅假設。」

官問旺角騷亂與反修例運動的關連

余完成覆問後，法官郭偉健表示有些問題想跟進。郭另提及《立誌》的目的是紀錄《立場》在反修例運動中的深道採訪，但在〈代價〉部份中卻刊有因2016年旺角騷亂入獄的盧建民的訪問文章，質疑兩者有何關係。鍾指2016年的旺角騷亂可以說是2019年反修例運動的源頭，盧則是前者的代表性人物，他當時的想法、參與街頭行動的原因、在獄中對反修例運動的看法等，均是有意思的議題。

《立場新聞》前總編輯鍾沛權。(劉安琪攝)

區家麟也曾指真理不會越辯越明

郭之後引述區家麟撰寫的《電視台中止特朗普直播——當知情權遇上不實指控》，文章提及有很多研究指出，現時互聯網的生態「假話比真話傳播更廣」，直指：「真理不會越辯越明，因為很多人只相信自己想相信的。」郭官質疑區的說法與鍾多次提及的「越辯越明」不相乎，鍾說區的說法是針對的是當時特朗普直播事件，此事至今對於電視台應否中止直播亦無定論。

鍾同意資訊泛濫時代是一種挑戰

鍾同意文章中提及的在現今資訊泛濫的時代是一種挑戰，但應透過民間努力、自律、媒體努力應對，而最不應以嚴刑峻法針對平台、個別人士，因為此做法容易被當權者利用以達成政治目的，並製造寒蟬效應。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

鍾沛權自辯時的重點。(詳看下圖)

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鍾在接受盤問時的主要辯解。(詳看下圖)

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就17篇文章等指控回應。(詳看下圖)