男護士涉為15歲女童洗傷口時索吻　官指事主口供不符　非禮罪脫

前男護士被指在將軍澳賽馬會診所，替15歲女童清洗傷口時親吻其嘴巴。男護士早前否認1項非禮罪，辯稱事前獲女童同意。案件今（7日）在九龍城法院裁決，裁判官林子康指女童的證供有前後不一，認為未能證實被告有猥褻意圖，裁定其罪名不成立。林官裁決後，斥被告行為相當不恰當，利用職位對未成年異性作出不恰當行為，行為可恥，告誡他要好自為之。



被告譚永東，23歲，案發時任職護士，否認於2022年11月9日，在將軍澳賽馬會普通科門診診所地下治療室內，猥褻侵犯女童X。

被告譚永東（白衣）經審訊後被裁定非禮罪不成立。（劉安琪攝）

環境證供與事主口供不符

林官裁決指，X的證供在本案中相當關鍵，惟法庭認為未能穩妥地接納X的證供。如X稱與被告親吻非出於自願，整個過程都十分驚恐，但此說法與容觀證供不符。

診所內有其他人但未有求救

林官指出，涉案地點當時以布簾分隔四個空間，附近有其他職員和病人，但X沒有大聲求救及報警。再者，X曾主動經Telegram 向被告發訊息，對話內容不見有任何驚慌，或對被告有所迴避。X更主動表示不曾拍拖，稱：「小妹A0」及「夠J未」，未見X有抗拒，對話氣氛良好。X亦有將她面帶笑容的照片發給被告，與其不自願、害怕的說法相矛盾。

X曾報警指控家卻稱不懂指控被告

林官認為，X自稱不懂得反應的說法未能解釋事件。X案發前曾報警指控家人對其有不法行為，質疑X對家人都懂得報警，對於陌生人不可能不會。對於被告案發時有否伸脷，X前後至少有三個不同說法，因而拒絕接納X的證供。

被告曾問可否錫一啖

林官續指，被告案發時僅23歲，在診所工作，事前有問X可否「錫一啖」，X同意並自行拉下口罩，與被告一同彎下身說吻。林官認為一般心智正常的人，不會認為此等行為屬非禮。加上，X當時15多歲，同意後在動作、行為上配合被告，不認為行為屬猥褻。

兩人交談現好感

辯方則指，被告事前兩度替X洗傷口，兩人交談間出現好感才作出涉案行為。林官認為未能肯定被告從中得到性滿足，加上X同意有效，使被告的行為不構成侵犯，終裁定被告罪脫。

斥被告行為不當告誡他好自為之

林官最後向被告表示，他雖然被裁定罪脫，但其行為從任何角度、層面均相當不恰當。被告作為護士與病人有誠信關係，被告利用其職位，對心理、情緒上有困擾的未成年異性作出不恰當行為，斥被告行為可恥，告誡他要好自為之，千萬別重蹈覆轍。

案件編號：KCCC 354/ 2023