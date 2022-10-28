診所醫生涉非禮女護士判囚候上訴　醫委會今准延後紀律聆訊六個月

大圍私家診所六旬醫生關國安涉2020年在其私家車上非禮診所的一名女護士，早前被裁定兩項非禮罪罪成，並在九龍城裁判法院被判囚5個月，辯方提出覆核裁決，准以3000元保釋。



醫委會今日（28日）就此案展開紀律聆訊，代表關國安醫生的資深大律師夏偉志表示，高等法院上訴法庭尚就覆核排期，醫委會聆訊應基於上訴結果進行，現時情況對被告醫生不公平，故向醫委會提出四個建議作選擇，包括六個月後再進行聆訊。醫委會研訊小組主席鄧惠瓊同意將聆訊押後六個月，辯方需每月末上報法庭進度。



大圍私家診所六旬醫生關國安，涉2020年在其私家車上非禮診所的一名女護士。（劉夢婷攝）

辯方：無上訴結果聆訊難以求情

夏偉志指，根據普通法慣例，醫委會聆訊應基於判決結果進行，但現時高等法院上訴法庭仍在對案件排期，未知何時出最終上訴結果。現在聆訊是不公平，且辯方不知如何求情，認為醫委會的判決要考慮非禮案件的具體過程和行為，但無上訴結果的情況下，醫委會亦難以對關國安的執業牌照做出決定。

研訊小組主席邵惠瓊同意押後六個月，辯方需每月末上報法庭進度。（劉夢婷攝）

醫委會今日主要就關國安醫生的兩項控罪展開紀律聆訊，除早前被裁定罪成的兩項非禮罪外，關國安未在定罪後28日內向醫委會報告，涉嫌違反《香港註冊醫生專業守則》。夏偉志對醫委會研訊小組提出四項建議供選擇包括，六個月後再針對兩控罪進行聆訊；先處理違反《香港註冊醫生專業守則》的過失；處理判決但暫不執行，待上訴結果出來後再執行；以及今日一次過處理完兩控罪。

律政司代表則引用兩宗醫生非禮案的醫委會裁決指出，類似案件都未有等待上訴結果。辯方反駁指，該兩宗案件由高等法院終審法庭處理，過程較長，但本案由高等法院上訴法庭處理。

醫委會有條件同意延後聆訊六個月

鄧惠瓊最終同意將紀律聆訊押後六個月，但辯方需遵守條件，每月底需向醫委會報告法庭進度。