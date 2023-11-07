港珠澳大橋測試紀錄涉造假　被控欺詐罪前董事求永久終止聆訊

港珠澳大橋香港工程項目混凝土磚壓力測試記錄於2017年被揭造假。嘉科工程顧問有限公司(嘉科)2名時任董事，涉嫌向土木工程拓展署隱瞞其職員在測試中造假，以詐騙款項約200萬港元，被控一項欺詐罪。其中65歲男被告申請永久終止聆訊，案件今（7日）在西九龍法院（暫代區域法院）處理。被告指公司案發時在諮詢法律意見後作出不披露的決定，基於法律專業保密權，他無法在庭上透露當中內容，不利其抗辯，因而希望能永久終止聆訊。



兩名嘉科時任董事，包括梁永強，64歲，嘉科時任營運董事；及Leslie Harry Swann，70歲，嘉科時任部門董事，同被控一項欺詐罪名。

港珠澳大橋被揭測混凝土磚工程造假。（視覺中國）

梁永強今申請永久終止聆訊，他並就這項申請出庭作供，他稱於1979年在香港大學畢業後，一直任職工程師。他在嘉科工作逾三十年，於2020年中離職，現於另一間工程公司任執行董事。梁指嘉科為Jacobs Engineering Group（JEG)在香港的分公司。在工作中，梁須直接向亞太區公司的營運董事匯報，該營運董事再直接向分區負責人匯報。

將辯稱嘉科沒有人不誠實行事

涉案事件發生後，嘉科有就事件中的披露責任索取法律意見。梁同意若在正式審訊中，他的辯解為在嘉科中沒有人不誠實地行事，更沒有人有意圖欺詐商業及經濟發展局。

嘉科決定不向當局作出披露

辯方律師又指，嘉科有人作出不向當局披露事件的決定，梁稱他雖牽涉相關討論，但決定非由他作出。辯方又指，該不披露決定是基於一些法律意見而作出，嘉科拒絕放棄對相關討論內容的保密權利。如果梁未能在審訊中提及法律上的保密溝通，他將無法適當地解釋事發經過及抗辯。梁在庭上同意其律師的說法。

控方質疑梁就是否聽從意見應有自己決定

控方其後盤問梁，指律師亦大有機會提供錯誤的法律意見，梁作為香港公司的第二把交椅，梁就是否要聽從意見應有自己的決定。梁稱：「常理應該係。」但不清楚他有否能力判斷該意見的好壞。控方又問梁，公司決定不作披露，梁的說法是否只是根據公司指示行事。梁回答稱，這些為商業決定，他需要執行公司的決策。控方最後問梁，在得知公司的決定時，是否已知道當中涉不誠實。梁不同意，指公司當時已索取了法律意見。

案件編號：DCCC 1065/2021