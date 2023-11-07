天水圍區中學43歲男教師被捕　涉帶團內地交流期間非禮女學生

天水圍一間有宗教背景中學的一名男教師，被指今年4月帶團往長春交流時，涉性騷擾多名女學生，包括摸手、摸背脊、拖學生手，以及「拮胳肋底」等行為。



警方今晚（7日）表示，今日接報指有就讀天水圍區中學的女學生早前在內地參與交流團期間，懷疑被一名本地男子非禮，案件列作「非禮」，交由元朗警區重案組跟進調查。重案組今晚拘捕該名43歲本地男子，被捕人現正被扣留調查。



天水圍一間有宗教背景中學的一名男教師被指在交流團時性騷擾女學生。（資料圖片）

IG帖文指有男教師性騷擾多名女生 包括「拮胳肋底」

據悉被捕男子為該校男教師，他在今年3、4月時帶隊到內地長春市的學校交流5天，期間涉嫌至少性騷擾4至5名學生。有關於該校的Instagram secrets帳戶今年5月起發布多條關於長春騷擾風波的投稿，均稱該名男教師在長春性騷擾多名女生，包括摸手、摸背脊、拖學生手，以及「拮胳肋底」、「言語上輕視學生」等行為。

警方表示，今日（7日）接獲投訴，指有就讀天水圍區中學的女學生早前在內地參與交流團期間，懷疑被一名本地男子非禮。警方接報後，將案件列作「非禮」，交由元朗警區重案組跟進調查，並於同日晚上拘捕該名43歲本地男子，被捕人現正被扣留調查。