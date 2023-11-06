天水圍男教師被指帶交流團時拮女學生胳肋底性騷擾　教育局接通報

天水圍一間有宗教背景中學的一名男教師，被指今年4月帶團往長春交流時，涉性騷擾多名女學生。有關於該校的Instagram secrets帳戶今年5月起發布多條關於長春騷擾風波的投稿，指該名男教師在長春至少性騷擾4至5名學生，包括摸手、摸背脊，及「拮胳肋底」等行為。



教育局回覆指有關學校通報事件，並已啟動危機處理小組處理，如有違反教師專業，局方必嚴肅處理。



天水圍一間有宗教背景中學的一名男教師被指在交流團時性騷擾女學生。（資料圖片）

有人IG投稿聲稱涉事男教師「言語上輕視學生」

據悉涉事男教師今年3、4月時，帶隊到內地長春市的學校交流5天，期間涉嫌至少性騷擾4至5名學生。根據長春市相關教育局報道，該團師生一行約30人，該校校長也有隨團訪問。

有關於該校的Instagram secrets帳戶今年5月起發布多條關於長春騷擾風波的投稿，均稱該名男教師在長春性騷擾多名學生，包括摸手、摸背脊、拖學生手，以及「拮胳肋底」等行為。

投稿又指，涉事男教師「言語上輕視學生」，例如談及「三級片」、「愛滋病」等。該帳戶一則貼文稱，在secrets貼出投稿前，校方一直「審犯式」約見相關學生，學生希望有教師陪同會見卻被拒，對事件一直稱「處理中、處理中」。

有人在IG專頁投稿，聲稱涉事男教師向女學生摸手、摸背脊、拖手及「拮胳肋底」等。（資料圖片）

有指校方已停止男教師帶領課外或非課程活動

貼文又提到，校方處理一個多月仍未對涉事教師採取行動，只是停止男教師帶領課外或非課程活動，但未對學生作出交代。有投稿更張貼一張照片，顯示有人在欄桿上貼上標語，稱「長春事件，處理失當」、「學生抑鬱，情緒困擾」等。

教育局回覆事件指，有關學校已就事件通報教育局，學校已啟動危機處理小組處理。（資料圖片）

教育局：正按既定程序作出調查及跟進

教育局回覆事件指，有關學校已就事件通報教育局，學校已啟動危機處理小組處理。教育局正按既定程序作出調查及跟進，若發現有違反教師專業操守的情況，必定會嚴肅處理，局方會與學校保持緊密聯繫，以及提供適切支援。