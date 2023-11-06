天水圍男教師被指帶交流團時拮女學生胳肋底性騷擾 教育局接通報
撰文：何瑞芬
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天水圍一間有宗教背景中學的一名男教師，被指今年4月帶團往長春交流時，涉性騷擾多名女學生。有關於該校的Instagram secrets帳戶今年5月起發布多條關於長春騷擾風波的投稿，指該名男教師在長春至少性騷擾4至5名學生，包括摸手、摸背脊，及「拮胳肋底」等行為。
教育局回覆指有關學校通報事件，並已啟動危機處理小組處理，如有違反教師專業，局方必嚴肅處理。
有人IG投稿聲稱涉事男教師「言語上輕視學生」
據悉涉事男教師今年3、4月時，帶隊到內地長春市的學校交流5天，期間涉嫌至少性騷擾4至5名學生。根據長春市相關教育局報道，該團師生一行約30人，該校校長也有隨團訪問。
有關於該校的Instagram secrets帳戶今年5月起發布多條關於長春騷擾風波的投稿，均稱該名男教師在長春性騷擾多名學生，包括摸手、摸背脊、拖學生手，以及「拮胳肋底」等行為。
投稿又指，涉事男教師「言語上輕視學生」，例如談及「三級片」、「愛滋病」等。該帳戶一則貼文稱，在secrets貼出投稿前，校方一直「審犯式」約見相關學生，學生希望有教師陪同會見卻被拒，對事件一直稱「處理中、處理中」。
有指校方已停止男教師帶領課外或非課程活動
貼文又提到，校方處理一個多月仍未對涉事教師採取行動，只是停止男教師帶領課外或非課程活動，但未對學生作出交代。有投稿更張貼一張照片，顯示有人在欄桿上貼上標語，稱「長春事件，處理失當」、「學生抑鬱，情緒困擾」等。
教育局：正按既定程序作出調查及跟進
教育局回覆事件指，有關學校已就事件通報教育局，學校已啟動危機處理小組處理。教育局正按既定程序作出調查及跟進，若發現有違反教師專業操守的情況，必定會嚴肅處理，局方會與學校保持緊密聯繫，以及提供適切支援。