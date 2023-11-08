技術員2019年警署外聚集　非法集結罪成　官指參與度不高囚4月

電腦技術員在2019年9月一次在旺角警署外的聚集中被捕，他否認非法集結受審，早前被裁定罪成。案件今（8日）在九龍城法院判刑，裁判官指當日集結規模不少，但示威情況相對和平，不涉暴力亦無人受傷，被告參與程度不高，他叫喊辱警口號的次數不多，雖然他當時戴上示威者常備的頭盔，但沒有證據顯示他曾以此作為武器，故判他入獄4個月。



被告黃佳湧（26歲，電腦技術員），被控於2019年9月8日在旺角警署一帶與其他不知名人士參與非法集結。

2019年9月8日晚，有大批示威者旺角警署外聚集，警方派出防暴隊驅散。（資料圖片）

求情稱受社會氣氛主導

辯方求情指，被告沒有政治傾向或信念，案發時受社會氣氛主導，他在場的參與程度低，並非擔任帶領或主要角色，只是叫喊數次口號。加上本案在社會事件早期發生，示威情況相較和平，沒有大型聚集或堵塞馬路。

當晚結集規模不少

裁判官判刑時指，背景報告顯示，被告過去勤奮努力工作，是個有擔當的年輕人。本案集結規模不少，示威者叫喊辱警口號及用鐳射筆照射警員，此類挑戰警隊的行為不能亦不應發生，但同意本案情節相較同類案件和平，不涉暴力，亦沒證據顯示有警員受傷，案發道路亦沒有被完全癱瘓。

被告參與程度不高

至於被告個人行為，裁判官指他在場叫喊辱警口號次數不多，雖然他曾在場使用頭盔，但未有證據顯示他打算把頭盔當作武器，考慮其參與程度不高和個人背景良好，判囚4個月。

案件編號：KCCC2930/2022