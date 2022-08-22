涉9.29旺角警署外參與非法集結　 送貨員被判囚4個月

30歲男送貨員於2019年9月29日，在旺角警署外參與非法集結，被捕時身上搜出護目鏡、士巴拿及索帶等物品。他早前承認一項非法集結罪，案件今（22日）西九龍法院判刑。裁判官施祖堯指案發時正值反修例運動的高峰期，被告將護目鏡掛在頸上，加上其身上其他裝備，明顯已準備好面對暴力衝突，終判其囚4個月。



被告黃家偉（30歲、送貨員），被控於2019年9月29日，在旺角警署對出附近一帶與其他不知名人士參與非法集結。辯方求情指，被告同意其當日的裝束、身上物品均顯示其是有備而來的，雖然沒有實質行動參與非法集結，但有憑藉身在現場鼓勵其他示威者。辯方另指案發至今已過去3年，以現時社會氣氛看來，被告重犯機會低。

施官判刑指，案發時正值反修例運動的高峰期，違法行動歷時約一小時，期間警方多次要度人群散去，但被告仍留在現場。另當日有示威者在現場縱火、扔汽油彈等，行為針對旺角警署，對公眾秩序的風險高。據片段顯示，被告案發時未有暴力行為，但他將護目鏡掛在頸上，加上其身上其他裝備，明顯已準備好面對暴力衝突。施官最後考慮到刑期須具阻嚇性、與罪行的相稱性，並要平衡更新，終判被告囚4個月。

案件編號：WKCC1825/2022