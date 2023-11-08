內地女在港買下保險　姊妹以其名來港就醫　細妹叫人偽造文件判囚

3名內地姊妹，其中一人在港買下50萬美元危疾保險，兩年後其中一名姊妹患癌，該患病姊妹遂以保單持有人的名義在港接受治療。多次陪伴患病胞姊來港的細妹，涉嫌與保險經紀聯絡，商討安排以其患病胞姊名義的相關文件。細妹早前承認兩項煽惑他人偽造罪，案件今（8日）在東區法院判刑。主任裁判官徐綺薇指被告有預謀犯案，為事件的始作俑者，將該虛假病歷交予內地僱主更是加大核實的難度以瞞天過海，判她入獄4個月。



女被告廖小玲（37歲，自由職業編輯），承認兩項煽惑他人偽造罪，違反普通法及《刑事罪行條例》第71條。

被告廖小玲在東區法院承認煽惑他人偽造，被判囚４個月。

家姐小伊2017年在港買下危疾保

案情指，廖小伊、廖小清、廖小玲是三姊妹，同為中國公民。廖小伊於2017年5月在友邦保險購買了一份保額為 50萬美元的危疾保單，由一名王姓保險經紀代辦手續。

家姐小清患癌後於2019年來治病

廖小清後來確診卵巢癌，於2019年11月至2020年2月期間，先後14 次在香港假冒廖小伊的身份，在港接受各項醫療檢查或治療，作為細妹的被告，大部份時間亦有在場。

被告與經紀商討安排虛假文件

被告自2019年11月起，與姓王的保險經紀以微信聯絡，商討為廖小清安排虛假的病假證明書，包括將病人名稱由廖小伊改為廖小清，患病原因由婦科病改為免疫系統疾病，並把病假由30日改為90 日。

官指被告有預謀兼始作俑者

徐官判刑指，被告清楚知道在港接受治療的是廖小清，否則不會要王製作虛假的病歷證明。即使法庭接納廖小玲是因愚蠢犯案，她案發時持雙程證來港，先後兩次要求製作虛假文書，有預謀犯案。由策劃去到得到該虛假文書，被告是始作俑者，將該虛假病歷交予內地僱主，令核實的難度加大，使她能瞞天過海得逞，屬加刑因素，因而判被告入獄4個月。

案件編號：ESCC1209/2023