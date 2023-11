同樂運動會｜警嚴密布防　英男對反對聲音感失望：運動會象徵多元

爭議不斷的同樂運動會(Gay Games),今日(4日)在香港伊利沙伯體育館舉行開幕禮。開幕禮下午4時許開始,有市民在場外反對示威,警方場外戒備森嚴,多架警車及戰術巴士停泊在伊館外,反恐特勤隊也有在附近巡視。



來自不同國家的運動員及參加者下午進場。有移民加拿大的廣東人表示,香港同志活動場地外常有反對聲音,認為不同聲音要互相聆聽;來自英國、住在香港的參加者則稱,對議員及組織的反對聲音感失望,強調運動會是象徵多元性,只會帶來好處。



同樂運動會今日下午在伊館辦開幕禮,現場有表演項目、嘉賓致辭及燈光秀等。事前有多名立法會議員開記者會反對活動,也有市民在伊館門外示威,警方在伊館周遭布防嚴密,多架警車及戰術巴士停靠在附近,反恐特勤隊警員也在場戒備。

來自五湖四海不同國家的參加者,下午4時起陸續進場,現場氣氛熱鬧,參加者表現興奮,不時齊聲高呼自己國家及口號,有時也會玩起人浪。因擔任同運會主禮嘉賓,連日來遭狙擊的新民黨主席葉劉淑儀下午5時半進場。

葉劉淑儀下午進場。(何瑞芬攝)

內地參加者:大家都開放了

小吴是廣東人,約10年前移民到加拿大多倫多,今次代表加拿大參加龍舟比賽。他表示,首次參加同樂運動會,因疫情延期至今,故與俱樂部朋友期待已久,感覺氣氛很好,也得悉是首次在亞洲辦同樂運動會,「感覺很好,大家都開放了。」

對於有反對聲音,他稱不太了解香港平權工作,但指一些同志活動不時也有市民在場外反對,強調出現不同聲音時應互相聆聽,又稱感覺今次運動會氣氛很好,香港本身是多元的大都市,不少人也十分友善。

來自英國、在港居住的Tim今屆參加了網球等項目,對香港主辦同樂運動會感興奮,認為對香港是好事,又指亞洲需要有同樂運動會。問及議員的反對聲音,他稱不便評價香港政治,但對反對聲音感失望,「運動會象徵多元性,只會帶來好處( This game is for diversity, it's can only be good for them.)」

法國參加者Cedric則表示,今次是首次來港,認為香港很現代化,大部份香港人也很有善。他稱不在乎中美角力等外在因素,只是很高興能來港參加運動會。