同樂會打麻雀初賽　直落9個鐘爭入決賽　外籍參賽者赴港首次打牌

同樂運動會昨(4日)在港揭幕,今日(5日)開始在香港不同地點進行比賽,廣東麻雀亦是比賽項目,超過100位參賽者參與,由下午2時開始打至晚上10時,最高分的28位會在下星期二參與複賽以及決賽。

有25年參加同樂會經驗的美國參賽者,趁今次香港主辦的機會,一嚐打麻雀滋味,為了參加這項目,看YouTube 自學,還帶備「貓紙」辨認麻雀上的中文字。



100人打麻雀 下午2至10時決戰

同樂運動會今日正式舉行賽事,因應首次移師亞洲舉行,首設的打麻雀項目在中午開打,比賽為廣東麻雀,超過100位參賽者參與,他們打6回合,每回合75分鐘,當一回合完結,參賽者會再分配至另一張枱,參賽者由下午2時開始打至晚上10時,最高分的28位參賽者會在下星期二參與複賽以及決賽。

來自美國的Kent 今日第一次正式打麻雀,為了參賽用了約四星期時間準備,在YouTube 看片,又準備了「貓紙」寫上不同規則以及中文數字,「但部分數字在牌上的寫法有點不同,所以有時我都不確定。(Some of the character on the tile is different, they were not exactly the same, so something I was unsure.) 」。他表示,感謝第一個回合的三位對手十分體貼,讓他慢慢地打,又幫助解釋部分規則。

25年資深美國參賽者赴港 帶備「貓紙」認字

Kent 自1998起會參與每一屆的同樂會,十分高興今次來到香港,「香港十分有興趣,期望在活動期間遊覽這個城市。(it is very interesting, I enjoy it very much so much, looking forward to see the city while I’m here.) 」。

被問及曾參與多次不同地方的同樂會,有否遇到像香港的抗議、反對聲音時,他就以昨天沒出席開幕禮,不予回應。

在港工作大馬人 冀為國爭光

在港工作13年的馬來西亞人Nicholas亦參與打麻雀比賽,他認為今日比賽十分共融,「大家分享『牌術』嗰個畫面,好有一齊分享共享自己文化氣息。」他稱,「我本身好鍾意打麻雀,我真係好期待呢個比賽。今次真係喺香港舉辦,創造咗歷史。同埋我喺你歷史,代表我國家打廣東牌,好proud 嘅事情。」

Nicholas指,第一回會打了6圈,贏了3圈,期望可以進入決賽。他笑言,平時會約朋友在早上打牌,由10點開始打至晚上6點,害怕今日打到晚上會「出銃」。他指,一開始宣布同樂會在港舉行已報名,之後一直延後,感到少許失落,因此昨日參與開幕禮時,十分感動。

主辦方:打麻雀具歷史文化

同樂會麻雀項目統籌人Reno指,第一次在香港舉辦同樂會,因此選擇了一個具歷史文化的運動 - 麻雀。他指,見到很多海外人士參與麻雀項目,「超乎意料。」他表示,同樂會第一次在亞洲舉辦是一個歷史,香港是一個十分安全的地方,交通配合亦十分良好。