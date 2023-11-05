同樂會打麻雀初賽　直落9個鐘爭入決賽　外籍參賽者赴港首次打牌

同樂運動會昨（4日）在港揭幕，今日（5日）開始在香港不同地點進行比賽，廣東麻雀亦是比賽項目，超過100位參賽者參與，由下午2時開始打至晚上10時，最高分的28位會在下星期二參與複賽以及決賽。

有25年參加同樂會經驗的美國參賽者，趁今次香港主辦的機會，一嚐打麻雀滋味，為了參加這項目，看YouTube 自學，還帶備「貓紙」辨認麻雀上的中文字。



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100人打麻雀 下午2至10時決戰

同樂運動會今日正式舉行賽事，因應首次移師亞洲舉行，首設的打麻雀項目在中午開打，比賽為廣東麻雀，超過100位參賽者參與，他們打6回合，每回合75分鐘，當一回合完結，參賽者會再分配至另一張枱，參賽者由下午2時開始打至晚上10時，最高分的28位參賽者會在下星期二參與複賽以及決賽。

來自美國的Kent 今日第一次正式打麻雀，為了參賽用了約四星期時間準備，在YouTube 看片，又準備了「貓紙」寫上不同規則以及中文數字，「但部分數字在牌上的寫法有點不同，所以有時我都不確定。(Some of the character on the tile is different, they were not exactly the same, so something I was unsure.) 」。他表示，感謝第一個回合的三位對手十分體貼，讓他慢慢地打，又幫助解釋部分規則。

25年資深美國參賽者赴港 帶備「貓紙」認字

Kent 自1998起會參與每一屆的同樂會，十分高興今次來到香港，「香港十分有興趣，期望在活動期間遊覽這個城市。(it is very interesting, I enjoy it very much so much, looking forward to see the city while I’m here.) 」。

被問及曾參與多次不同地方的同樂會，有否遇到像香港的抗議、反對聲音時，他就以昨天沒出席開幕禮，不予回應。

在港工作大馬人 冀為國爭光

在港工作13年的馬來西亞人Nicholas亦參與打麻雀比賽，他認為今日比賽十分共融，「大家分享『牌術』嗰個畫面，好有一齊分享共享自己文化氣息。」他稱，「我本身好鍾意打麻雀，我真係好期待呢個比賽。今次真係喺香港舉辦，創造咗歷史。同埋我喺你歷史，代表我國家打廣東牌，好proud 嘅事情。」

Nicholas指，第一回會打了6圈，贏了3圈，期望可以進入決賽。他笑言，平時會約朋友在早上打牌，由10點開始打至晚上6點，害怕今日打到晚上會「出銃」。他指，一開始宣布同樂會在港舉行已報名，之後一直延後，感到少許失落，因此昨日參與開幕禮時，十分感動。

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主辦方：打麻雀具歷史文化

同樂會麻雀項目統籌人Reno指，第一次在香港舉辦同樂會，因此選擇了一個具歷史文化的運動 - 麻雀。他指，見到很多海外人士參與麻雀項目，「超乎意料。」他表示，同樂會第一次在亞洲舉辦是一個歷史，香港是一個十分安全的地方，交通配合亦十分良好。