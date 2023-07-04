政府擬斥資逾55億重建荔枝角收押所　議員關注容額是否足夠

收押所的擠迫問題一直受關注，政府擬分階段重建荔枝角收押所，增加410個容額，涉款逾55億元，預計2031年竣工。立法會保安事務委員會多名議員支持重建，但關注重建後的容額是否足夠；保安局副局長卓孝業指，由於預計收押人數下降，及可動用其他懲教院所容額接收還押人士，料足以應付需求。



根據保安局提交立法會文件，荔枝角收押所現時容額1,484個，在2021和2022年，收押所平均在囚人口分別為1,550和1,541人，即分別錄得104.45%和103.84%超標收容額，擠迫的羈管環境影響在囚人士日常的活動範圍，亦容易引發在囚人士之間的衝突，以致影響院所紀律和秩序。重建工程包括拆卸現有5座建築物，於原址興建3座新大樓。

保安局副局長卓孝業表示，假設擬議工程在本年第四季獲財委會批准撥款，預計第一階段工程在2025年第二季完成、第二階段預計2029年第四季完成、及可望在2031年第四季完成最後第三階段工程。重建完成後的容額約一千九百個。

吳傑莊關注預定容量是否足夠

選委界立法會議員吳傑莊關注，重建後的收押所容量是否足以應付日後需求，及「智慧監獄 」的應用進展。

卓孝業回應稱，懲教署擬定重建方案時，已考慮包括人口增長率、在囚人士增長、釋囚重犯率和治安情況等因素。他指，近年留意到在柙人口增幅與香港整體人口成正比，重建後的容額增至約一千九百個，必要時署方會動用其他懲教設施如赤柱監獄應付需求，加上預期收押人士下降，相信足以應付需求。

懲教署副署長吳超覺回應指，希望引進創新科技改善工程，提升執法效率，署方目前聚焦發展四個主要系統，包括保安監察、運作和管理、為在囚人士提升自我管理和強化職員能力，重建完成後就四個系統引入試行項目。

葛珮帆倡多用科技減輕員工壓力

民建聯立法會議員葛珮帆同樣關注科技的應用，包括如何減輕懲教署人員工作量和勞損問題，又希望署方把相關文件交到立法會。吳超覺回應時舉例指，監察方面會應用影像分析系統，加快應變能力，晚間亦有機械人幫助檢視在囚人士的身體狀況，另外亦會引進科技幫助訓練同事。

陳穎欣關注重建期間如何解決接迫問題

工聯會立法會議員陳穎欣則關注，2031年才完成整個重建計劃，署方如何安置還押人士和解決原本的擠迫問題。卓孝業回應指，署方在工程進行期間，會每天檢視荔枝角收押所的人數及其他院所可提供的容額，靈活調配。