何君堯倡仿傚澳洲辦「坐監旅遊團」：原來呢個戴耀廷坐過，試試啦

立法會工務小組委員會通過撥款約55億元重建荔枝角收押所。有議員說監獄很有特色，澳洲也有坐監旅遊團，建議香港參考，舉例宣傳稱「原來呢個戴耀廷坐過嘅，試試啦」，讓旅人感受坐監的感覺。



何君堯指，荔枝角收押所有集體回憶。（會議直播截圖）

何君堯倡辦坐監旅遊團：原來呢個戴耀廷坐過，試試啦

選委界立法會議員何君堯今天（8日）在大會上指，荔枝角收押所有集體回憶，「知唔知幾多人坐過監，有龍又有鳳又有烏蠅又有老虎乜都有」，澳洲也有坐監旅遊團，讓旅人感受坐監的感覺，反問為何香港不能參考，稱監獄很有特色，「原來呢個戴耀廷坐過，試試啦」。

保安局局長鄧炳強回應指會平衡發展和保育，衡量過有些地方有需要保留就會保留。（廖雁雄攝）

鄧炳強：衡量過有些地方有需要保留就會保留

保安局局長鄧炳強回應指會平衡發展和保育，衡量過有些地方有需要保留就會保留，如果有地方保留價值不大，但有需要重新發展成紀律部隊設施就會去做，例如馬坑監獄有一段時間不需要用，活化後成為青少年訓練場地等，不會浪費。

旅遊界立法會議員姚栢良建議研究在不影響舊油麻地警署正常運作下，適度開放該警署予公眾參觀。（會議直播截圖）

姚栢良倡適度開放舊油麻地警署予公眾參觀

現時部分與紀律部隊有關的建築物是訪港旅客的「打卡」熱點，例如被列為二級歷史建築的舊油麻地警署，旅遊界立法會議員姚栢良建議研究在不影響舊油麻地警署正常運作下，適度開放該警署予公眾參觀。

鄧炳強指警署的舊翼是警隊辦公室，新翼則暫時借給路政署，計劃署方交還後用作辦公室，由於繼續用作警隊行動用途，因此不適合向公眾開放（廖雁雄攝）

舊油麻地警署新翼待路政署交還後作警隊用途

鄧炳強指警署的舊翼是警隊辦公室，新翼則暫時借給路政署，計劃署方交還後用作辦公室，由於繼續用作警隊行動用途，因此不適合向公眾開放，而且警署門口已經是很美麗的打卡點，他續指警務處2022年8月舉辦四日的警署的一百週年開放日，會在適合場合包括周年日等安排開放日。

鄧炳強又指，紀律部隊管理的32躉獲評定的歷史建築物，大部分在不影響日常運作和緊急服務情況下開放予團體預約參觀，部門亦會在特別日子包括周年紀念日等舉行開放日。