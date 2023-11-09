韓國床蝨｜滅蟲公司稱美容院個案增3成　業界未聽聞：會加強警覺

香港劏房居住環境惡劣，容易成為床蝨的溫床，不過最近連美容院、辦公室都受床蝨影響。觀林蟲害控制公司負責人鄭國鏗今日（9日）接受訪問時表示，過去一個月接獲來自美容院的求助，個案按月增3成。此外，辦公室、長者中心的求助個案亦呈上升趨勢。不過美容業界就表示，從未聽聞美容院有床蝨出沒，但注意到床蝨在外地肆虐，並有機會傳入香港，強調業界會加強警覺。



公屋、辦公室、長者中心求助增加

床蝨問題存在於劏房多時，香港的觀林蟲害控制公司負責人鄭國鏗表示，床蝨問題亦常見於香港公屋，因為鄰舍相距較近，亦有長者租戶喜歡從外面撿物品回家，嚴重者甚至出現「爆到成條巷都係。」

他稱，過去一、兩個月，床蝨問題在葵盛邨、黃大仙上邨及下邨、筲基灣耀東邨變得較嚴重，而本周在元朗、屯門、天水圍、觀塘的公屋住戶的求助個案，較上周增加2至3成。另外，他留意到10月中至今，來自辦公室、供長者進行聚會活動的長者中心個案，均按月增加3至4成。

滅蟲公司料床蝨藏於客人衣物

他稱，美容院同樣受災，10月初至11月初，公司共收到約十幾間來自美容院的求助，按月增加2至3成。他解釋，美容院擺放有很多床，容易藏蝨，如有客人前往按摩時，其衣物藏有床蝨，有機會傳播在相鄰不同的房間。不過，比起公屋來說，在美容院進行滅蝨工程較容易，因為他們會定期更換場地物品，以及保持場地整潔。

美容業總會創會主席葉世雄表示，在美容業界任職30多年，從未聽聞美容院有床蝨出沒，但注意到床蝨在外地肆虐，並有機會傳入香港，成為社會問題，強調業界會加強警覺，「平時諗都冇諗過，𠵱家警覺性會提升」，但他暫未收到有美容院或消費者受床蝨影響的投訴。

他續指，美容院每日都不斷消毒和清潔，亦十分謹慎，在疫情期間更有加強相關工作，至今未有鬆懈，亦用多了一次性床墊和毛巾等用品，「一次性用得嘅都用」，認為現時高規格的消毒工序行之有效，令美容院的環境不宜床蝨滋生，相信並非蝨患高危地方。

鄭國鏗表示，某些行業容易發生床蝨問題，例如公屋的保安、的士及小巴司機。（資料圖片）

「高危」職業：保安、的士、小巴司機

鄭國鏗亦指，某些行業容易發生床蝨問題，例如公屋的保安，「轉更轉兩三個人，可能一個人坐咗喺度係有蝨嘅，第二個人又唔知坐喺度。」在同事之間傳播床蝨。此外，他表示的士及小巴司機因為會輪流坐在車座位上，亦屬於「高危」職業，例如有些座椅會擺放竹席、墊子，讓床蝨可藏在這些物品的縫隙中，甚至有機會傳播及後座乘客。他表示，涉及以上職業人士的求助個案，佔公司個案逾半數。

他分享自己曾經在柴灣乘坐小巴往觀塘，坐在車上最後排的單人座，發現有一隻床蝨爬上自己的大腿，當時小巴只有他與小巴司機。他當時立刻捏死床蝨，並離開小巴，改乘地鐵。

用紙巾捏死後床蝨後冲廁

另外，他建議一旦發現有床蝨，可用紙巾按死並扔進馬桶沖走，但不建議扔進垃圾桶，因床蝨若然未死，便有機會爬出來。他又提醒，不要撿拾戶外的東西帶回家中，如從旅行返港後需檢查清楚行李箱、鞋及鞋帶等是否有床蝨。