學者倡政府視蝨患為公共衞生問題　建議使用酒精殺床蝨

床蝨問題在全球各地爆發，香港人旅遊熱點韓國亦成為重災區，不少市民害怕床蝨問題問題在港爆發。中大社會工作系副教授黃洪指，政府應該把床蝨設為公共衞生問題，又提醒市民床蝨具有很強的抗藥性，不要使用煙霧殺蟲劑，否則只會令床蝨轉移到其他地方，並非滅殺牠們。



稱床蝨問題一直存在 未有數據顯示社區爆發

黃洪今日（10日）出席港電台節目《千禧年代》指，床蝨問題一直存在本港社區，近期未有數據顯示床蝨在社會廣泛性爆發。他指，政府應該把床蝨問題設為公共衞生問題，因為對市民精神健康、睡眠質素影響大，「政府應該盡返責任，你見到南韓政府幾快，有啲反應，但係香港政府將呢個問題變成傳播者問題，你哋自己搞掂，唔好關佢事，咁嘅態度令蝨患問題喺香港持續。」

未能杜絕床蝨 提醒勿用煙霧殺蟲劑

他提醒，市民不要使用煙霧殺蟲劑，因為床蝨具抗藥性，煙霧殺蟲劑只會令牠們轉移到其他地方，並非真正滅殺牠們。他建議，使用20度以上酒精殺死床蝨，平時外出回家後亦應使用酒精清潔隨身袋。

他指，床蝨容易出現在擠迫以及潮濕的環境，因此一定要把雜物扔掉，使用60度以上水洗衫或淋衫、床單等，如果有木傢私已出現床蝨 ，需要包好，用滅蝨粉殺死牠們再扔掉傢私。

香港旅遊業促進會總幹事、酒店營運總監崔定邦指，現時酒店互通消息，亦通知執房同事加多留意。他指，現時香港入住率高，清潔頻密，不擔心床蝨問題在香港酒店爆發。他建議，政府設立通報機制，若多間酒店出現床蝨問題需通報，但若只是小型床蝨問題酒店可自行解決。