SmartPLAY混亂　同一時段球場可重複預訂　用戶批當局倉卒推出

斥資5億元開發的康文署訂場系統SmartPLAY「康體通」昨日（9日）啟用，但接連出現故障。有讀者向《香港01》投訴指，今早（10日）透過SmartPLAY預訂葵涌一個體育館的籃球場，巧合地與友人預訂同一時段的場地，二人雖已付費，惟他親身到體育館查問，方發現自己沒預訂成功。他批評，「重複預訂」問題反映當局未為系統做好測試就倉卒推出，「我真係去到嗰日先知道……就真係企喺到」。



康文署回覆查詢時解釋，由於其中一名用戶進行付款操作時間較長，其完成付款時已超出暫留段節的時限，系統繼而把有關設施的段節自動釋放，並隨即由另一名用戶成功預訂。目前署方正核對系統記錄，找出重覆訂場事件，主動聯絡未能成功預訂但錯誤過數付款個案的用戶並退款。



陳先生（化名）表示，今晨7時許成功預訂葵涌林士德體育館籃球場，於本月16日其中兩小時使用。但他其後獲悉，其友人已於今晨約9時成功預訂同一體育館的籃球場，使用區域、日子及時段均相同，兩人都已經成功付費，顯示不同的交易編號及預訂參考編號。

根據康文署資料，林士德體育館提供兩個室內籃球場，該場地同時可作排球場或羽毛場使用。陳先生及其友人的預訂資料顯示，二人均預訂體育館內籃球場同一區域的場地。

陳先生稱，與友人食飯閒聊，才得知二人預約了相同時段及場地，本來以為「隔離場」（A區及B區），但互相確認預訂資料之後，才得知需要的場地已被重複預訂，他估計自己並非個別例子：「如果唔係咁樣……我真係去到嗰日先知道，又出事啦……就真係企喺到。」

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他稱，其後再親身前往體育館查詢，方發現該場地同一時段，已預留予友人作籃球場使用，「冇理由係咁樣，一個Quota（名額）冇理由係我得，個位畀咗人哋 」。

投訴熱線要苦等兩小時

陳先生之後致電 SmartPLAY 查詢熱線反映，苦等兩小時之後終能接通，但其問題仍未能獲解決，職員僅稱會將其遇到問題匯報，「我唔知道佢哋點樣處理……我都好期待佢哋畀一個合理處理方法。」

他說，昨日曾嘗試以SmartPLAY預訂場地但未能成功，只好親身前往體育館預約，當時職員亦未能成功進入系統為其預約，「原來佢事前係冇畀任何職員真係去試過，或者冇做過啲測試就好倉促就推出咗嚟。」他今晨再次用了兩個多小時預訂，「一日係咁、兩日係咁，都唔緊要，你都要知時間適應，但係竟然發現原來你係Double Booking（雙重預訂）。 」

康文署解釋因其中一名用戶完成付款時已超出暫留段節時限

康文署回覆查詢表示，其中一名於今早預訂林士德體育館主場的用戶進行付款操作時間較長，當用戶完成付款時已超出暫留段節的時限，因此系統按照設定把有關設施的段節自動釋放，此段節隨即由另一名用戶成功預訂。

未能成功預訂但錯誤過數付款用戶將獲退款

署方表示，正核對系統記錄，找出重覆訂場事件。本署將按系統內記錄及確認成功預訂的用戶為租用人，並主動聯絡未能成功預訂，但錯誤過數付款個案的用戶，以及會為個案啟動退款程序。

康文署指，為免因付款操作時間超出暫留段節的預設時限，署方會暫時延長暫留段節時限，讓使用者有更充裕時間完成付款及確認程序，以即時避免再有類似個案出現，待使用者熟習系統後，再檢視情況。與此同時，署方亦會進一步調節系統設定，以加快整個預訂程序及繼續密切監察系統運作情況。

▼11月9日 康文署 SmartPLAY「康體通」系統故障▼

