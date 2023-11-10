SmartPLAY今早仍一度無法預約　康文署稱已調節：續錄20萬高流量

斥資5億元開發的康文署全新訂場系統SmartPLAY「康體通」昨日（9日）啟用，不過首天出現「死機」問題，當局稱系統啟用初期由於用戶流量大增，一時未能應付，並就此致歉。有網民稱SmartPLAY今日（10日）仍未完全順暢，上午一度未能成功預訂及登入。



康文署表示，今日仍有用戶在進入系統後進行預訂及付款時操作緩慢，但已於早上10時30分改善，以及陸續回復暢順。直至下午1時30分，約有7,500人成功訂場。



今日是SmartPLAY啟用的次日，系統一度「死機」。有網民表示，今早9時許仍有場地預約，惟填寫付款資料之後，最後未能確認付款。信用卡記錄則顯示成功扣款，但SmartPLAY手機應用程式則沒有任何預約記錄。

康文署認實施改善措施後 今早仍有操作緩慢情況

《香港01》今早上午11時再透過手機應用程式及網站登入，搜索場地、確認預訂、直至付款之前的過程尚算流暢。康文署回覆查詢稱，今早SmartPLAY繼續錄得約20萬的高流量， 鑒於昨天高流量影響系統運作，署方在昨天已實施改善措施，今天早上用戶登入困難的情況已有改善。然而，康文署察覺仍有用戶在進入系統後，進行預訂及付款時操作緩慢。

早上10時30分陸續回復暢順 至下午約有7,500人成功訂場

署方指，經進一步調節系統設定後，約在早上10時30分預訂情況已改善及陸續回復暢順，直至下午1時30分，約有7,500人成功訂場。康文署會繼續密切監察系統運作情況，如再發生突發情況，會立即作出跟進。

市民本月昨日起可透過「康體通」流動應用程式（My SmartPLAY App）、網上（www.smartplay.lcsd.gov.hk/home）、智能自助服務站或設置於各主要康樂場地的服務櫃檯預訂設施。市民需可透過手動輸入個人資料或透過「智方便」應用程式登記。但如果手動登記，則需要等候批核。

康文署曾指，新系統設有預訂功能，可同時容納一萬人登入，不過昨日上午起，系統無法登入。署方昨日稱，啟用初期由於用戶流量大增，約20萬人次，加上部份市民登入後需要適應新系統，系統未能應付流量，引致出現錯誤訊息，康文署就此致歉。

鄭泳舜促加大伺服器負荷能力

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜今日在電台節目稱，收到很多市民反映系統的輪候時間長、強制登出等問題，他認為市民對新系統有一定期望，目前情況不太能接受，因康文署應預計到系統啟用初期會有較多使用量，應加大伺服器的負荷能力。

當局開發新系統 原意打擊炒場

SmartPLAY可取代原有的Leisure Link系統，當初是為了打擊炒賣場地活動及防止濫用場地而設立，新系統會在先到先得的基礎上加入以抽籤方式的分配功能，對一些熱門的康體設施，如草地足球場及體育館內多用途主場設施，包括羽毛球場、籃球場及排球場等，先以抽籤方式預訂和分配場地，而剩餘的段節則會按現行安排，即以先到先得方式供市民預訂未被租訂的設施。