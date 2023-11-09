康文署SmartPLAY｜康文署全新預訂系統今啟用　網民呻：慢到抽筋

康樂及文化事務署（康文署）的全新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY，在周四（9日）早上7時正式啟用，SmartPLAY取代原有的Leisure Link系統，繼續讓用戶以「先到先得」方式預訂七天內可供租訂的康體設施。

不過不少網民都指系統緩慢、一度不斷出現錯誤訊息，批評系統「慢到抽筋」。



SmartPLAY推出，康文署指，市民可透過流動應用程式（My SmartPLAY App）、網上（www.smartplay.lcsd.gov.hk/home）、智能自助服務站或設置於各主要康樂場地的服務櫃檯預訂設施。市民需先登記SmartPLAY帳戶才可使用，登記方式有兩種，可以手動輸入個人資料，亦可經「智方便」APP登記。如果手動登記，則需要等候批核，記者登記後，系統顯示仍在批核中，稱可翌日再檢查電郵查看審批狀態。

康文署SmartPLAY系統網上平台介面。（SmartPLAY網站截圖）

不少市民都在早上嘗試透過應用程式或網上平台登入，希望搶得心儀場地，卻遇上不少阻滯，當中Facebook群組「慢慢打羽毛球谷」不少網民都留言批評，指系統慢得如搶減價機票，也有留言寫道：「預咗新系統有問題、唔順利，但係估唔到error（系統錯誤）多到超乎想像，又慢到抽筋，成日卡咗喺度唔郁，唔知想點，再撳吓，又突然踢你走」，對於未能訂場大感無奈。

另有網民指，訂場後以信用卡付款，雖已扣數，但App中沒有顯示已預訂場地，「我親身去埋體育館，體育館話check唔到有冇訂到。熱線冇人聽。成件事好似騙局咁！」

記者以My SmartPLAY App測試，若選擇以「智方便」登記戶口，畫面會顯示SmartPLAY未開始運作；但在網站登入則沒有問題，下午1時左右，系統的速度亦暫未見有問題。