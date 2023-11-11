光城者案有被告需和控方商討案情　今未能判刑　押後下月處理

8名男女涉嫌策劃在法院、海底隧道等放置炸彈，部分人爲組織「光城者」成員。其中6人已承認相關控罪，4人分別遭判囚和教導所，至於另外兩名尚未判刑的被告，和另有兩名尚未答辯的被告，4人原訂今（11日）在高等法院答辯及判刑，惟其中一名被告表示仍需時和控方商討案情，故申請押後。法官李運騰將案件押後至12月28日，除一人早前獲保釋，餘下3人需續還押。



原定今日判刑的4名被告：陳凱量（24歲）、郭文希（20歲）、何裕泓（19歲）和張昊揚（23歲）。被指是案中主腦的何今年5月承認「串謀恐怖活動罪」，郭則承認交替的「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪」。至於陳及今年4月才被捕、被指是案中另一主腦的張，尚未答辯。

代表控方的高級助理刑事檢控專員伍淑娟。(凌子淇攝)

警方於2021年7月拘捕多人涉與組織「光城者」有關，並搜出大量製爆炸品材料。(詳看下圖)

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其中一名被告需與控方商討案情 法官指案件拖延多時 若未能達共識不介意審訊

代表張昊揚的大律師蘇俊文今指，他剛接手案件，亦確認張將會認罪，但因律師團隊周四（9日）才收到相關文件，故仍需時索取指示及與控方商討案情，希望法庭批准押後案件。

李官聞言便指，案件已經拖延多時，若控辯雙方無法同意案情，可能需要召開紐頓聆訊處理有爭議的案情，或者直接排期審訊，並強調：「不是要強迫任何人。」但若雙方不能達成共識，他亦不介意進行審訊或召開紐頓聆訊。

李官最終將案件排期至12月28日聽取陳、張二人答辯及判刑；早前已認罪的郭與何，亦將會當日求情及判刑。除了陳早前獲准保釋，其餘3人均需繼續還押。

同案四名分別被判囚和教導所

同案另涉4名被告：歐文（19歲）、中三男生（15歲）、中四男生（15歲）和蘇穎貞（女，18歲），他們早前承認交替的「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪」，歐文被判囚5年8個月，另三人被判入教導所。

涉案8名被控同被控一項「串謀恐怖活動罪」，指他們於2021 年4月1日至7月5日間，一同及與其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特區政府，或威嚇公眾，以圖實現政治主張，組織、策劃或實施等意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。

8人另被控交替的「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪」，指他們在上述時段，非法及惡意藉爆炸品導致爆炸，而該等爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

案件編號：HCCC103-104/2022、HCCC127/2023