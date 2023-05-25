「光城者」策劃法院放炸彈案　1男囚5年8月　另3學生判教導所

組織「光城者」被指涉嫌策劃在各大法院、海底隧道等放置炸彈，並在事前到觀塘及屯門法院一帶視察周遭環境。6名中學生早前承認相關控罪，高等法院法官今（25日）判處其中一名21歲被告監禁5年8個月，另外三個不足20歲的被告則入教導所。餘下兩名被告郭文希，及被指是主腦的何裕泓，則押後至9月27日再訊。



本案共有6名被告認罪：郭文希（20歲）、何裕泓（19歲）、歐文（21歲）、陳綽軒（17歲）、羅啟穎（17歲）和蘇穎貞（19歲）。何承認一項「串謀恐怖活動罪」，其餘5人則承認交替控罪「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪」。案發日期為2021年4月1日至7月5日之間。

法官今判處歐文監禁5年8個月，另外，陳綽軒、羅啟穎和蘇穎貞入教導所。

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何是案中主腦負責策劃及招募參與者

案情指，何是案中主腦，負責策劃、招募他人及計劃製造爆炸品。案發期間，他多次向人透露其放炸彈計劃，聲稱事成後便會潛逃至台灣或英國。案中另一主腦張姓男子，為前賢學思政成員，他曾計劃向本港各間大學的學生會招手，以獲所需資金，張在郭牽線後認識何。

判刑4人均曾被招攬或提供協助

蘇是何的前鄰居，何在2020年4月叫蘇協助尋找化學品，但蘇未明確表示會加入何的計劃，但有幫助過何；歐是何的同學，他們曾一同租用尖沙咀一酒店房存放爆炸品材料。陳則在Telegram被招攬協助搬運炸彈。何又曾以500元招攬羅，並計劃在觀塘法院放炸彈的計劃中，何稱若未能遙距引爆炸彈，著陳要叫羅入法院親手引爆，陳聽後曾表示拒絕。

案件編號：HCCC103-104/2022