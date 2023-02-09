光城者兩成員宣傳武裝起義　官指情節嚴重　判囚5年及5年3月

組織「光城者」涉嫌多次擺街站及派傳單宣傳武裝起義，其中兩名成年的被告，早前承認串謀煽動他人顛覆國家政權罪，在區域法院接受判刑，國安法指定法官郭偉健指，兩名被告鼓吹無底線革命主張，絕不可以在這社會出現，認為案件屬情節嚴重，並採納國安法最低刑期標準，判兩人入獄5年及5年3個月。



兩名被告：蔡永傑（21歲，倉務員），及陳右津(26歲，售貨員)，同被控於2021年1月10日至5月6日期間，在港與他人串謀煽動組織、策劃他人參與，以武力或威脅使用武力等非法手段，旨在顛覆國家政權行為。蔡被判囚5年3人田十口 月，陳則入獄5年。

組織光城者去年初起在多區擺街站及派傳單，多名成員同年7月被捕。(詳看下圖)

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郭官判刑時指，被告透過光城者，鼓吹無底線流血革命，旨在推翻政權，就這些元素，已足夠列入國安法中「情節嚴重」的類別，雖然無證據顯示有人受到煽動，但他們對想法深信不疑，在當時的社會氣氛，不少人仍不接受中國對香港行使國家主權，只要有一小撮人被煽動，也足以危害社會穩定。

蔡是創辦人兼積極參與者

蔡永傑是光城者的創辦人，郭官稱可推論組織理念來自於他，蔡更找來其他人加入，他亦積極參與組織活動，包括在街站和記者會上發言，接受網媒訪問，並控制組織的社交平台，可向無限的群眾散佈其煽動主張。

陳曾充當翻譯向國隊宣揚組織理念

至於另一名被告陳右津，郭官認為他在外國生活了7至8年，是成熟的成年人，不相信他受人唆擺而加入，他不曾在街站發言，但在記者會上充當英語翻譯，明顯是試圖向國際宣揚組織的理念。

有考慮呂世瑜案例

郭官認為根據本案嚴重性，認為其刑期分級制應屬情節嚴重者，可判囚5至10年，郭官指被告透過街站及派發單張等作宣傳，已將其非法謀劃付諸實行，無異於干犯煽動顛覆國家罪，故根據條文所定判囚最少5年。他有慮上訴庭早前就呂世瑜案例的量刑原則，考慮到二人認罪及參與程度等，判陳入獄5年，蔡案時未滿21歲，他除本案外，亦承認管有攻擊性武器或可用作非法用途工具罪，兩罪部份刑期同期報行，總刑期5年3個月。

同案另5名未滿21歲被告早前已被判入教導所。

案件編號：DCCC 801、985/21