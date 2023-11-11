床蝨｜港鐵9月及本月接2宗機鐵有「蝨」報告　徹底檢查後未見蝨蹤

網上周五（10日）流傳一張機場快綫座位上懷疑有床蝨照片，惹蝨患傳社區之憂。今日（11日）有網上群組又發文聲稱取得港鐵內部信件，自9月起已兩次接獲機鐵有蝨的匯報。



就有關貼文，港鐵回覆稱嚴重誤導，指出9月初及本月初接獲乘客報稱在機鐵車廂中看到跳蝨(louse)報告，但9月初的一次，乘客並未提供列車詳細資料，而港鐵收到報告後已派員檢查所有列車，惟未有任何發現。



本月初的一次報告，港鐵有將涉事列車送回廠作徹底檢查及清潔，惟未有發現蝨蹤。至於周五流傳的照片，港鐵稱即使未能確實照片出處及真確性，但強調會加強清潔。



近日網傳一張在機鐵上發現有蟲的照片。（網上圖片）

港鐵稱有Facebook專頁指「拖延一月」貼文有嚴重誤導性

Facebook專頁「Riders」今早發文指「港鐵拖延一月方將一受影響列車暫停服務」，內容提到收到一封由港鐵向機鐵職員發出的內部電郵，指港鐵在9月及10月均接獲乘客反映懷疑有床蝨的，但因9月的投訴未有透露列車資訊，至10月投訴人提供列車編號，才暫停涉事列車的服務。貼文又稱引述電郵節錄，稱有人指新聞推薦使用蒸氣而非化學物進行滅蟲，形容「這樣做相當浪費時間」。

港鐵回覆《香港01》查詢時稱相關貼文有嚴重誤導性，強調不時有乘客就清潔情況提意見，每宗個案均基於乘客提供的資料及最新的資訊等，作出判斷和處理。港鐵承認在9月初及本月初（非貼文所指的10月）接獲乘客反映機鐵車廂有「跳蝨」，但兩宗個案當時均已按各自的情況作出最適當的處理。

9月乘客稱機鐵列車看到「跳蝨」 港鐵派員檢查所有列車

港鐵稱翻查資料發現9月初有一宗關於乘客報稱在機鐵列車上看到一隻「跳蝨」報告，但相關乘客並未提供列車的詳細資料，收到報告後已派員檢查所有列車，惟未有任何發現，除檢查外，亦通知車廠嚴謹執行列車清潔及提高警覺。

本月初有另一報告 涉事列車徹底檢查及清潔未有發現蝨蹤

港鐵又說，本月初亦收到另一宗關於「跳蝨」的報告，相關的乘客有提供列車資料，故港鐵隨後將列車送回廠作徹底檢查及清潔，惟未有發現。港鐵亦回應指電郵稱「蒸氣浪費時間」一說，指是就處理方法之討論，實屬員工與員工之間的意見表達，故不宜作斷章取義式的評論。

港鐵重申，未能認同單憑9月初的一個有關未能提供列車資料的「跳蝨」報告，而對港鐵作出忽視及拖延處理「蝨患」的指控，強調兩宗報告經查明後已作適當跟進。

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港鐵今日亦再次回應網上流傳機鐵座位有「床蝨」照片一事，稱基於個別照片的出處或真確性未能一一確實，而且考慮到相關昆蟲的移動性，未能就此類來源不明的照片逐一作出回應。

港鐵：檢查及清潔列車重點之一是非金屬座位

港鐵稱，有見最近外地的情況，已加強檢查列車及清潔工作，清潔重點之一是非金屬座位，若發現列車有異常情況，會回廠清理，也在本周起為所有機場快綫列車、高鐵列車(港鐵動感號)、迪士尼綫列車及東鐵綫列車頭等車卡進行高溫深層清潔及防治蟲蝨工作。

港鐵續稱，正如專家指出，床蝨問題在香港一直存在，面對近期面對外地傳入的風險，必須在每個環節做好把關，港鐵會守好每一個環節。

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