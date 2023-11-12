M+博物館2周年｜周日免費入場　毋須預約　開放時間及活動總覽

西九文化區M+博物館今日（12日）為慶祝開幕兩周年，將提供特別免費入場安排。市民今日可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽和節目，毋須提前預約，可免費參觀展廳包括：B2層的潛空間及展演空間、2樓的希克展廳、東展廳、南展廳及匣子、地下大堂展廳。



館方指，為確保訪客能獲得優質參觀體驗，會限制進入博物館人數，訪客可能需要在入口外按照工作人員的指示排隊輪候入場，且有「截龍」時間，確保入場的訪客有足夠時間參觀。M+博物館開放時間、「截龍」時間、免費公眾活動詳情，一文看清。



M+在今日11月12日兩周年當天提供特別免費入場安排，並有免費公眾節目。（ M+提供）

M+今開幕兩周年 至今逾460萬人次參觀

位於西九文化區的M+今日迎來開幕兩周年，館方指M+自2021年開館至今已接待超過460萬人次參觀，為慶祝開幕兩周年，今日提供特別免費入場安排，並呈獻免費公眾節目。

11月12日標準門票免費安排

．開放時間：10:00至18:00



．毋須提前預約



．截龍時間：16:00



．可免費參觀展廳包括：B2層的潛空間及展演空間、2樓的希克展廳、東展廳、南展廳及匣子、地下的地下大堂展廳



．部份出入口會關閉，如欲免費參觀M+只可於藝術廣場入口進入博物館



持特別展覽門票訪客

．可免費到訪位於博物館11樓、平日僅供會員及贊助人享用的M+會館專屬空間



免費公眾活動

．家庭日隨玩現場：幻想遊樂園（地點：M+ B1層光庭長廊）



場地放滿形狀不一的大型組件，參加者可以隨意移動，鼓勵小朋友在安全的環境下，運用手眼協調的能力，自主玩樂。大人與小朋友可發揮創意，嘗試拼湊出不同的遊樂裝置。

．「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」特別展覽公眾導賞團（地點：M+ 2樓西展廳）



可在指定時間前往西展廳入口，參加「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」公眾導賞團。名額有限，先到先得。訪客可於展廳內的遊憩間設計以宋懷桂為靈感的服裝。

．標準門票展覽的焦點短講及公眾導賞團（地點：M+標準門票展覽（西展廳除外））



訪客可於標準門票展覽參加由M+導賞員帶領的焦點短講及公眾導賞團。焦點短講毋須預約，而公眾導賞團需要在地下服務櫃檯登記。