區議會選舉︱蔡若蓮建議學生親身觀察區選　視選舉為學習活動

區議會選舉翌日（11日）是學校假期，建制派擔心由12月9日星期六起三日連假會刺激外遊，影響投票率，政府日前指正研究為學生安排在港的課外活動。教育局局長蔡若蓮建議將區選視為學生學習活動，「同學借𠵱一個咁難得嘅，一個完善選舉制度之後嘅一個投票日，佢哋都可以觀察下，作為自己生活經驗，或者係經歷，有自己一啲體驗。」



另外，常識科分拆為科學科及人民科，蔡若蓮料內容會小量增加，但以整合及調整為主，將在小學現有25%彈性課時中作抽調，連同人民科計不會增加很大量的課時比例，「大概我諗都係個位數，幾個percent（百份點）咁樣。」



蔡若蓮建議將區選視為學生學習活動，「同學借𠵱一個咁難得嘅，一個完善選舉制度之後嘅一個投票日，佢哋都可以觀察下，作為自己生活經驗，或者係經歷，有自己一啲體驗。」（資料圖片）

建議學生視區選為學習機會

教育局局長蔡若蓮接受Now新聞台節目《大鳴大放》訪問時，建議將區選視為學生學習活動，「同學借𠵱一個咁難得嘅，一個完善選舉制度之後嘅一個投票日，佢哋都可以觀察下，作為自己生活經驗，或者係經歷，有自己一啲體驗。」她又表示會與不同部門溝通，積極考慮各種方法，鼓勵市民投票。

施政報告中提出將常識科分拆為科學科及人民科，蔡若蓮在無綫電視節目《講清講楚》中表示，內容無疑有所增加，例如科學科增加了太空及最新科技發展範疇；其他部份如中華文化、歷史及地理等內容亦會增潤。

她續指常識科原佔小學總體課時的11%，未來兩科則在小學現有的25%彈性課時中抽調，連同人民科計算，她相信內容不會大幅增加，課時比例亦不會大增，強調兩科主要是作整合及調整，「大概我諗都係個位數，幾個percent（百分點）咁樣。」

常識科分拆為科學科及人民科，蔡若蓮料內容會小量增加，但以整合及調整為主。（林靄怡攝/資料圖片）

另外，內地通過愛國主義教育法，如相關負責人「做得唔好」會有相應處分。被問到是否有需要將相關機制套用在香港，蔡若蓮指現時有清晰的教師專業操守指引，亦有相應的國旗國歌法及國家安全法，有涉及到相關要求。

不會以公帑補貼非本地生

施政報告中又提出，將香港發展成國際教育樞扭，八大院校非本地學生的收生比例上限由兩成增加至四成，蔡若蓮指，非本地學生並非教資會資助，學費是直接收回成本，強調不會用公帑補貼非本地學生，亦不會影響本地學生入學機會。她續指，內地的適齡人口較多，於全球而言亦是內地留學生佔大部份。

她又指，香港同時亦會吸引一帶一路、歐美、以及東盟國家的留學生，包括以增加博士及研究院研究生名額的方式，「希望吸引除咗唔同地方嘅人之外，而且係唔同地方最叻果啲人，就希望吸引嚟香港。」

另外，施政報告亦提出發展應用科學大學，蔡若蓮希望可向社會提升職業專業教育的形象，形容是「未來發展好重要嘅一個部份」，將與傳統學術教育會同步發展，現時第一步是與評審局及業界商討。至於該大學需具備甚麼條件、業界及企業的參與程度等，她認為當中最重要是實習及與職場的交接，以海外及內地的應用科學大學為例，甚至會有企業在學校包班，或將專業要求變成課程，當局會朝有關方向探討。