區議會選舉｜鄧飛憂翌日假期削投票率　政府：研安排學生在港活動

區議會選舉12月10日舉行，而翌日則為學校假期方便當局把學校票站還原。立法會完善選舉實務安排事宜小組委員會今日（7日）就區選提名安排進行討論，但選委界鄧飛表示，區議會選翌日為學校假期，憂慮有家長會「自製長假期」離港而影響投票率，詢問當局有何對策。政制及內地事務局局長曾國衞表示，正與教育局研究，或會為學生安排在港的課外活動。



政府2020年決定把包括區選在內的主要選舉投票日翌日訂為學校假期，以便學校有時間把借出作票站的校舍還原，但有建制派憂慮會因而打擊今年區選投票率。鄧飛今日在會議上也反映了類似憂慮。

政制及內地事務局局長曾國衞承認：「的確近日聽到社會聲音，大家都好希望可以積極參與選舉、多點人出來投票。學校放假會否令到部分市民、子女離開香港而不投票，我們聽到這些聲音，我們會與教育局研究到時有點活動，包括在學校內⋯⋯即使學生未必需要上課，但可否開辦一些活動，特別是一些不受影響的學校有活動安排，我們正研究中。」

林琳斥有參選人上門爭提名屬「滋擾」

至於提名機制問題，也引發議員之間的針鋒相對。民建聯議員林琳表示，參選人獲民政署轉介資料予提名人已是「大突破」，指參選以來一直靠自己千辛萬苦找提名人爭取提名，但她續指有人為取得提名不惜上門「滋擾」提名人，「但係我得知有啲人為攞到提名，上到去人哋屋企，去撳鐘，滋擾人哋嘅屋企家人，行為不可取，都唔應該用呢啲方法嚟去搶眼球，或者用呢啲方式做藉口，而唔係檢討返自己嘅能力或者做法係唔係愛國者、衰係邊到？」詢問當局有何政策阻止同類事情發生。

曾國衞建議必要時報警處理

曾國衞回應指，參選人或會使用「急進的方法」，認為三會成員有需要可報警求助，重申政府完善選舉是為了完善制度外，更希望同時可以完善文化，承諾未來會多做宣傳，亦提醒參選人爭取提名時小心弄巧反拙、得不嘗失。委員會主席、民建聯議員陳勇補充：「用文明手法較好，否則本身想提名，最終都不會提名。」

實政圓桌田北辰指小政黨要獲提名確有困難。（會議截圖）

不滿「滋擾」論 田北辰：不如直接唔俾我選

但曾公開為黨友尋求提名失敗的實政圓桌田北辰，對「滋擾」言論表達強烈不滿，他指小政黨聯絡三會成員本身已十分困難，未到最後關頭也不想用到敲門的方式，吃力不討好，尋求提名的努力，竟然被說成「滋擾」。他批評：「敲門搵提名，又話我滋擾；坐喺度唔郁，又話我唔盡力搵提名。見面會又唔肯搞，咁不如直接同我講唔俾我哋選算啦。」

新制下難尋提名 曾國衞：證制度發揮作用

新思維議員狄志遠表示，該黨有意參選的人向三會成員爭取提名時，有三會成員向其表示「我有黨友參選啊，唔可以提名你」，質疑提名安排令細黨、獨立人的參選空間收窄，詢問當局未來會否舉辦座談會讓參選人和提名人互相認識。

曾國衞直言：「好多人都話今次難咗，我會話『唔會容易咗』」，他指以往參選人不用花努力便可取得很多提名入閘，形容他們僅「喊下口號、嘩眾取寵」，而為了落實「愛國者治港」，故在制度設計上要花心思，要有值得信任的人協助把關、當選後亦要宣誓，形容「重重把關」，所以他認為新選制是較比以往更困難，「你有呢個感受，證明呢個制度發揮咗作用」。

他續指，「大家唔好講好困難，從來爭取選民支持都不是易事，不單要自己覺得好，更要別人認為自己好，『君子求諸己』」，強調不要動不動就將不成功的情況歸咎於制度問題。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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