區議會選舉｜政府研翌日學校假期要回校　校長：家長重視自會投票

區議會選舉12月10日舉行，不少學校被徵作投票站，故翌日（13日）列為全港學校假期，令建制派擔心由11日星期六起三日連假會刺激外遊，影響投票率。政制及內地事務局局長曾國衞今日（7日）表示正與教育局研究安排學生留港活動。



創知中學校長黃晶榕認為，家長都是成年人，若果重視選舉，自然會留港投票，不會因為子女的假期而影響；再者臨時要求學校舉辦全校活動亦非一貫做法，以此谷投票率是不切實際，「學校搞活動，唔能夠即興，因為涉及大規模，場地及校巴等要半年前訂晒。」《香港01》向教育局查詢，正候回覆。



民建聯11月4日舉行區議會選舉造勢活動，主席陳克勤和多名副主席率候選人出席活動。

津中議會主席：不會「為搞活動而搞活動」

津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩指出，大部份學校在放連假時都「唔係真係放晒假」，例如會進行補課、校隊訓練等，而她的學校亦早已安排在連假的其中一日舉行「家長學堂」。她又提到，區議會選舉後一日之所以有一日假期，是因為區選當晚的工作進行至凌晨，翌日有一日假期則可讓學校工作人員毋需漏夜收拾，如果翌日又特意在校內舉行活動，便會失去了原意。

李伊瑩表示，學校舉行活動是按需要而舉行，不會「為搞活動而搞活動」，而投票本來亦是公民權利及責任，如希望推高投票率應以呼籲為主，推廣更多家長在投票日投票，而非要求學校「為搞活動而搞活動」。

創知中學校長黃晶榕認為，家長都是成年人，若果重視選舉，自然會留港投票。（資料圖片）

創知中學校長：早已計劃部份高中生回校補課

創知中學校長黃晶榕表示，校方早已計劃善用區議會選舉投票日第二日，安排部份高中生回校補課，部份初中生則做功課輔導，但並非全校性質，亦非為「困住」學生留港。

他表示，舉辦全校大型活動，一般學期初已編入校曆表，確保師生和家長有預算，同時有足夠時間預訂場地或校巴等，「唔會話突然就去旅行。」他續指，若果基於特殊情況下，臨時舉辦全校活動，須經校董會通過和教育同意，並不可以某然強制學生參加，否則會引起不必要的反彈，「操作上唔係香港文化。為咗呢個原因留住學生家長，好唐突，好難說服。」

選委界立法會議員鄧飛表示，區議會翌日為學校假期，擔心有家長「自製長假期」離港影響投票率。政制及內地事務局局長曾國衞則表示，正與教育局研究，或會為學生安排在港的課外活動。

黃晶榕認為，家長都是成年人，若果重視選舉，自然會留港投票，不會因為子女的假期而影響，再者選舉日翌日非公眾假期，本身家長亦要上班，不認為大部份家長為此請假帶子女外遊。他認為，選舉日翌日是否列為學校假期，長遠有檢討空間，但建議政府若希望推高投票率，可由宣傳教育、推出交通優惠、舉辦候選人論壇等入手。