中九龍幹線工傷︱工權會質疑吊運無清場　憂安全監管僅紙上談兵

東涌北大嶼山醫院和油麻地中九龍幹線地盤上周先後發生吊運相關的工業意外。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日（13日）在電台節目表示，懷疑中九龍幹線意外或涉及兩大問題，包括機件老化卻未有在定期檢查中揭發，以及地盤未有跟進指引，在吊運時清場，「點解工人會企喺危險嘅位置？點解唔等到啲嘢落咗嚟，工人先埋位？」她相信意外頻生或是地盤吊運工作增加，加上承建商趕工所致，促請當局延長工期，以及徹查今次事件。

她續指，截至上周六（11日），今年已發生至少10宗吊運相關的工業意外，造成6名工人死亡，預計類似意外會繼續增加，促請勞工處加強有效巡查和教育，並徹查和檢討相關事件，令安全指引能收效。



工權會總幹事蕭倩文。（資料圖片／朱永倫攝）

蕭倩文在港台節目《千禧年代》表示，在中九龍幹線的奪命意外，她綜合多方面消息，初步了解，地盤當時正吊運數十支鐵枝到地下的坑井，同時有數十人在坑井內工作，而卸貨區亦有7、8人工作，期間有吊臀車斷纜，令4名工友被鐵枝擊中。

她懷疑地盤內的吊臀車或出現機件老化，質疑吊索工具是否有每半年及開工前做好查驗工序，否則便會令安全措施失效，同時亦懷疑地盤未有跟足安全指引，在吊運時，將地面清場，估計與承建商趕工有關：「點解工人會企喺危險嘅位置？點解唔等到啲嘢落咗嚟，工人先埋位？如果大家都避開個位置，就可以避免今次意外發生。」她促請當局調查今次事故、檢討整個流程，包括考慮增加工期，以避免類似事件重演。

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我哋都聽唔少工友講，好多地盤出現嘅問題就係，上面有上面吊，下面有下面做嘢，我哋所講嗰啲指引，吊運嘅時候，下面清場，原來去到實際情況，係冇人跟，或者跟唔到。我唔知點解係跟唔到，係因為𠵱家啲工程頻繁，上面有上面吊、下面有下面做，就係牽涉到唔同工種，係咪大家都喺度爭分奪秒緊呢？呢個係工業同政府都好迫切要檢視嘅問題。 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文

被問到勞工處的監管是可否足夠，她則認為，當局在意外接連發生後，才針對相關工種作出巡查，有欠前瞻性，「唔好等到意外發生咗先去做」，而現時當局在突擊巡查時，地盤外已有人通知被巡查，要求所有工人停止工作，令當局難以揭發施工時的危險行為，致巡查並未能收效。

她續指，據其統計，截至上周六，今年已發生至少10宗吊運相關的工業意外，造成6死，認為接連發生吊運相關工業意外，加上本港工地增加使用預製組件，令吊運工作增加，可預見類似意外會有增無減，但慨嘆承建商在處理安全投訴時，反應較冷淡，是工地安全文化較薄弱的成因之一，「我覺得冇一個方法可以即時大幅減少呢個情況，要建立一個文化係好長時間」，只能不斷提醒各方在施工前做好風險評估。

（黃偉民攝）

建造業總工會安全顧問李光昇亦指，中九龍意外事故「離譜」，「你喺井口放嘢落去，點解下面仲會有人示意個機手放嘢落去？呢個真係好離譜」，他又質疑地盤並無做好安全評估和流程，「條威也都斷得，我哋好有理由相信，根本事前係冇做足充足檢查，因為威也係唔容易突然之間斷。」

他又認為部份負責吊運相關工作的人員欠缺培訓，甚至不掌握正確流程，建議當局應參考密閉場地核準工人的做法，為吊運工序設立資格認證，並舉例指，在內地吊運屬於起重工，須經過嚴格的培訓和考核，惟本港卻指規管機手，而訊號員、埋碼員等吊運相關工種卻無考牌機制，致存在安全風險。

他又指，勞工處吊運安全指引未有清晰說明整個流程，認為有改善空間，惟即使當局有流程，卻未有落實，批評現時工地管理制度側重紙上談兵，令駐地盤安全主任無時間巡查和到場監管，亦無「誰主管、誰負責」機制，成為最漏洞，形容「𠵱家香港做安全係做咩呢？係做一啲我哋叫做文件上嘅安全，一大堆文件要做，但喺現場落實就反而做唔到。」