英基幼稚園家長涉賄賂職員案　兩被告求分案審被拒　全部合併年審

英基國際幼稚園（烏溪沙）一名前行政主任，涉向多名家長收取共124萬元賄款，以助其子女取得學位。廉署事後起訴15人，原分拆兩案處理，控方申請合併兩案審訊，惟其中兩名被告認為合併審訊會令審期更長，擔心招致龐大訟費，反對合併案件。區院法官今（13日）開庭處理雙方爭議，考慮到兩案涉及同一受害機構的貪污事宜，有一定關聯性，故批准控方合併申請。案件將於明年11月14日如期開審，暫定35天審期。



兩案15名包括英基前行政主任林珍妮（52歲），及14名家長：黃詠雯（43歲）、劉映均（41歲）、馬賢文（34歲)、李潔冰（44歲）、林泯希（40歲）、張珈銘（40歲）、徐惠謙（38歲)、江靜雯（43歲）、蔡慧妍（37歲）、李俊朗（36歲）、黃美雪（37歲）、麥偉琪（41歲）及朱霜葉（33歲）及蕭裕邦（45歲）。林早前表示擬認罪，並將在審訊中擔任控方證人。

被告之一的林珍妮早前透露擬認罪。(資料圖片)

兩名被告擔心合併後證據會對其不利

黃美雪及朱霜葉反對兩案合併，並指其他被告案情與其無關，又稱合併案件在證據上會對二人不利，加上他們聘請私人律師，擔心若果審訊太長或會招致龐大訟費。

官憂分拆會導致矛盾判決

但法官認為，案件並非由陪審團處理，而是單一法官審理，不同意合併案件會造成不利。假若相關證據與兩被告無關，相信控辯雙方屆時會提出，反之分拆處理案件的話，有機會導致矛盾判決。

證人或需多次出庭作供

法官又指，明白合併處理或令審訊時間更長，訟費更高，若法庭批准是次申請，恐會再有其他被告作出相同申請，控方證人亦需多次出庭作供，令到控方舉證困難，也會造成浪費法庭資源，故批准2案合併處理。

案件編號：DCCC603/2023