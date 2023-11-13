天水圍幼聯主辦安泰幼兒學校22名學童染手足口病　一人曾入院

位於天水圍的幼聯主辦安泰幼兒學校爆發手足口病，涉及22名兒童，年齡介乎二至五歲，自11月2日起先後出現口腔潰瘍、手或腳出現紅疹或水疱和發燒等病徵。衞生署衞生防護中心指，全部病人已求醫，當中一人需入院，經治療後已出院。全部病人現時情況穩定。中心亦已實地視察該校，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察。



衞生署衞生防護中心今日（13日）表示，位於天水圍的幼聯主辦安泰幼兒學校爆發手足口病，涉及22名兒童，年齡介乎二至五歲。（資料圖片）

全部兒童現時情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（13）表示，正調查位於天水圍的幼聯主辦安泰幼兒學校爆發手足口病個案，涉及22名兒童，包括15男、7女，年齡介乎二至五歲。他們自11月2日起先後出現口腔潰瘍、手或腳出現紅疹或水疱和發燒等病徵。全部病人已求醫，當中一人需入院，經治療後已出院，全部病人現時情況穩定。

衞生防護中心表示，已派員實地視察該校，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察，亦正繼續調查個案。

位於天水圍的幼聯主辦安泰幼兒學校。（googlemap截圖）

10月至12月可能小型高峰期

衞生防護中心發言人表示，手足口病是常見於兒童的疾病，成人個案亦偶有發生，通常由腸病毒如柯薩奇病毒及腸病毒71型引起。臨床病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍。亦有病人主要在口腔後部出現疼痛潰瘍，即疱疹性咽峽炎，而手腳沒有紅疹。

發言人補充，手足口病全年均會出現，而高峰期一般為5月至7月，10月至12月亦可能出現較小型高峰期。據中心的最新監測數據，本地手足口病活躍程度維持於高水平，提醒家長應多加留意子女健康。