手足口病｜上周個案升近5倍共53人染疫　幼稚園、小學成重災區

本地手足口病活躍程度於近期持續上升，衞生防護中心今（5日）發稿表示，據最新監測數據顯示，院舍／學校爆發手足口病個案由截至6月17日一周錄得3宗，涉及9人，增至上周的9宗，涉及53人，升幅近5倍。



另外，衞生防護中心指出，過去三天已錄得7宗爆發個案，涉及17人，而過去四星期，爆發個案主要集中於幼稚園、幼兒中心和小學。



衞生防護中心表示，本地手足口病活躍程度於近期持續上升。（資料圖片）

據最新監測數據顯示，院舍／學校爆發手足口病個案由截至6月17日一周錄得3宗，涉及9人，增至上周的9宗，涉及53人，升幅近5倍。另外，衞生防護中心指出，過去三天已錄得7宗爆發個案，涉及17人，而過去四星期，爆發個案主要集中於幼稚園及幼兒中心，和小學。

衞生署幼兒中心／幼稚園和普通科門診定點監測數據亦顯示，手足口病的活躍程度有相應上升，由前周出現手足口病的百分比達4.60，上升至上周百分比的7.23。

幼稚園、幼兒中心成手足口病的重災區。（資料圖片/蘇煒然攝）

衞生防護中心發言人指出，手足口病全年均會出現，當中5至7月一般為夏季高峰期。由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。

發言人又提醒，由於酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒（例如：腸病毒71型），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手，建議市民保持雙手清潔、病童應留在家中及經常清潔和消毒常接觸的物品表面等。